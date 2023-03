"Yo no he cambiado, usted sí": así respondió Sergio Aguayo a la acusación de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El académico y analista Sergio Aguayo Quezada respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el pasado lunes lo calificó de “intelectual orgánico” y “conservador”.

En su conferencia mañanera de ese día, en la que López Obrador aseguró que la mayoría de los dirigentes que convocaron a la marcha en defensa del INE del pasado domingo “son puros mapaches electorales”, se mostraron las fotografías y nombres de personajes que asistieron o llamaron a la manifestación, a quienes calificó de conservadores

En su exposición, el presidente también se lanzó contra académicos, periodistas y familiares de víctimas de violencia, entre quienes incluyó a Aguayo, al que mencionó como “intelectual orgánico, conservador”.

En su cuenta de Twitter, el académico y periodista publicó su respuesta a López Obrador:

“Señor presidente. Este lunes mostró mi foto y me llamó ‘intelectual orgánico, conservador’. Ni lo uno ni lo otro. Sigo siendo el mismo al que pidió (y del que obtuvo) apoyos muy precisos sin recibir un centavo a cambio, al que ofreció un cargo en su gabinete si ganaba las elecciones de 2006 y el que escribió un libro demostrando el fraude de aquel año. Yo no he cambiado, usted sí. Yo estoy satisfecho con mi vida, usted vive en el agravio”.