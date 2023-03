AMLO entrega la soberanía de México a narcoterroristas, acusa el exfiscal William Barr

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- William Barr, fiscal general de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, acusó a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de ser el que permite que florezcan los cárteles de la droga en México.

El exfuncionario publicó una carta en el diario The Wall Street Journal en la que responde a una misiva enviada por el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien a su vez replicó un artículo de opinión de Barr en ese mismo medio sobre la necesidad de que sea Estados Unidos el que derrote a los cárteles mexicanos.

“A AMLO le gusta invocar celosamente la soberanía de México para impedir que los estadunidenses tomen medidas, mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas”, dice Barr en la frase que destaca The Wall Street Journal en su sitio de internet.

En su carta, Barr insiste en que los grupos criminales se pueden desmantelar de manera efectiva si Estados Unidos y México se unen en una campaña total, utilizando todas las herramientas de las que disponen.

En ese contexto consideró que Ebrard ignora los obstáculos para un progreso verdadero en esa materia.

“Primero, el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que México carece de la capacidad de liberarse de su dominación. Esta impotencia se debe en gran parte al éxito de los cárteles en corromper al gobierno de México en todos los niveles. Liberarse requerirá la ayuda de Estados Unidos dentro de México, con suerte trabajando en cooperación con los mexicanos”, destacó Barr.

A partir de ahí, el exfiscal cuestionó al mandatario mexicano.

“En segundo lugar, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene interés en confrontar seriamente a los cárteles y no permitirá que Estados Unidos lo haga. Él quiere ‘abrazarlos’, no pelear con ellos. Solo después de que el presidente Trump amenazó con designar a los cárteles como terroristas, AMLO hizo gestos poco entusiastas de cooperación, con fines de espectáculo. Estos cesaron abruptamente cuando Trump perdió la reelección. El plan de AMLO es: si los cárteles quedan libres para traficar drogas a EU, serán más pacíficos dentro de México. Esta política ha fallado”.

Luego retomó sus críticas a Ebrard, al considerar que su carta “refleja las ofuscaciones” de López Obrador.

“En lugar de tomar medidas concretas y sostenidas, (López Obrador) invoca celosamente la soberanía de México para impedir que los estadunidenses tomen medidas, mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas. Insiste en la soberanía pero ignora el deber correspondiente de México según el derecho internacional de garantizar que su territorio no sea un santuario para grupos que se aprovechan de EU. Justifica la inacción culpando de la existencia de los cárteles a la demanda estadunidense de drogas, aunque de alguna manera esta demanda no ha hecho que Canadá sea un narcoestado.

“Es el gobierno mexicano el que permite que florezcan los cárteles. Los esfuerzos para reducir la demanda pueden ayudar a largo plazo, pero no reemplazan los pasos decisivos ahora para reducir las matanzas hoy”, concluye la carta de Barr en el WSJ.