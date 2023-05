Ministro Pérez Dayán descarta elección de jueces mediante voto popular. Estos son sus argumentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, descartó la idea de que los jueces puedan ser designados mediante voto popular.

Al participar en la presentación del libro “La Defensa y Remediación de los Derechos Sociales”, del magistrado Emmanuel Muñoz, el ministro Pérez Dayán afirmó que los juzgadores federales permanecen fuertes y convencidos de la labor que desempeñan día a día.

“El juez demócrata siempre me había resultado una idea exótica y bajo la perspectiva de lo que hoy se dice, pues parece difícil entender que, en un sistema en donde el derecho sea la constante de la convivencia y las normas, las reglas de su conducta, el juez pueda llegar a acceder a esos cargos a través de una elección popular. No dudo que se pueda, sin embargo, me parece que hoy por hoy, es verdaderamente difícil alcanzar los ideales, objetivos y funciones de la Judicatura a través de un sistema electoral”, dijo.

“Por la naturaleza misma del oficio de la Judicatura, la elección riñe, por lo menos, en nuestra manera de pensar en nuestro sistema constitucional”.

Señaló que la democratización de los jueces, que han exigido últimamente integrantes de Morena e incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, no radica en provenir de una elección popular que, para esos fines, resulta “total y absolutamente ajena y anticlimática” en la función de los juzgadores.

Indicó que los jueces son demócratas porque saben que existen derechos contenidos en la norma, mismos que obligan a las autoridades a garantizar el cumplimiento de esos derechos y cuando esto no ocurre, son los juzgadores, a través de los litigios, quienes tienen la facultad de obligar a esas autoridades a cumplir.

“La democracia ya no sólo se reduce a la elección, a la posibilidad de que el pueblo elija a sus gobernantes, incluyendo a sus jueces, sino que la democracia se ha transformado en un concepto en donde hoy se es demócrata o un gobierno es demócrata cuando alcanza a proveer a la ciudadanía de aquellas cuestiones mínimas para que su convivencia y su presencia en sociedad resulte cómoda, resulte correcta y accesible”, apuntó.

Por ello defendió la facultad que tienen los jueces de entrometerse en todos y cada uno de los terrenos en los que los poderes Ejecutivo y Legislativo no cumplen con aquello a lo que se comprometieron.

“Tenemos que ser sumamente cautelosos y prudentes, la política pública corre a cargo de quienes para eso llegaron a gobernar, esa es la administración, sus políticas públicas, pero si sus políticas públicas no son eficaces, si tenemos modo de apropiarnos de ellas y hacerlos que las cumplan, lo haremos”, continuó.

Por ello, aprovechó el momento para enfatizar en que los juzgadores permanecen fuertes y nada los va a “doblar”.

(A partir del minuto 53)

“Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar, nada nos va a doblar, se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. Si después de todo lo que sucede me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú”, concluyó.