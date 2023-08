Juez otorga amparo a García Cabeza de Vaca; conservará sus escoltas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un juez federal concedió un amparo al exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca para que él y su familia mantengan los escoltas que le fueron asignados por el gobierno de la entidad cuando era mandatario.

El juez Octavo de Distrito del Estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, indicó que es infundado el argumento de improcedencia presentado por el director de Seguridad a Personal e Instalaciones y Edificios Públicos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para retirarle la seguridad al exgobernador y su familia.

“No basta con utilizar la frase "por necesidades del servicio", sino justificarlo y, sobre todo, tomar en consideración la naturaleza del servicio de protección a que está sujeto el funcionario público”, señaló el juzgador en su sentencia.

El amparo de García Cabeza de Vaca fue presentado el pasado 6 de mayo en contra del acuerdo de las autoridades de seguridad pública de Tamaulipas, porque consideró que son violatorias de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución y ponen en peligro su integridad y la de su familia.

Desde el inicio del gobierno actual, el exmandatario estatal ha sido acusado de tener nexos con la delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal y que la Fiscalía General de la República (FGR) ha buscado llevarlo a juicio por estas imputaciones.

El 1 de marzo de 2023, un juez de amparo determinó retirar la orden de aprehensión en su contra al considerar que el acto por el que se le acusó de lavado de dinero fue un procedimiento comercial legal, según lo informó el bufete de abogados Ruiz Durán, que representa al exgobernador.

En un video subido a sus redes sociales ese día, García Cabeza de Vaca comentó que fue inculpado hace dos años y se autodenominó perseguido político.

“Hoy les doy a conocer personalmente la resolución de un juez federal que me da la razón y que confirma lo que siempre les dije: fui inculpado, hace casi dos años, por delitos que no cometí, que soy inocente de lo que se me acusó y que hoy la justicia me vuelve a dar la razón”, indicó el exmandatario estatal panista.