“Gertz está de cacería”: Alonso Castillo sale en defensa del abogado que acusó al fiscal de tortura

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Bienvenidos a México, el país de la tortura, aunque López Obrador dice que no existe. Pero no solo existe, sino que es la regla en las investigaciones penales que dirige Alejandro Gertz Manero, que ahora está de cacería”, dijo Alonso Castillo Cuevas en relación con el caso de Óscar Zamudio Campos, abogado del exdirector de Pemex, Carlos Treviño.

La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra de Óscar Zamudio Campos por acusar a Gertz Manero, titular de ese órgano, de supuesta tortura psicológica contra Emilio Lozoya.

“Óscar Zamudio podría perder la libertad, su crimen: defender a su cliente y denunciar a Gertz Manero por tortura”, expuso Castillo en X, antes Twitter.

Alonso Castillo –hijo de Alejandra Cuevas, quien estuvo 528 días presa acusada de ser presunta responsable de la muerte de Federico Gertz, hermano del fiscal general– publicó un video de 6:20 minutos en esa red social, en la que fijó su postura sobre el caso.

En el video, Castillo señaló que el fiscal Gertz busca meter a la cárcel al abogado Oscar Zamudio porque éste le ganó dos instancias a la FGR. “Pero lo que lo tiene verdaderamente enfermo es la denuncia que presentó el abogado en contra de Gertz por tortura, porque Óscar es el abogado de Carlos Treviño, que fue uno de los muchos señalados por Emilio Lozoya por presuntamente cometer delitos”, continuó Castillo.

La declaración de Lozoya “la hizo bajo la tortura de Gertz”, afirmó Castillo, quien recordó la llamada en la que el fiscal le ordena al papá de Lozoya lo que tiene que hacer.

Castillo expuso que los hechos declarados por Lozoya no tienen pruebas, tan es así que desde 2020 no han judicializado a nadie porque los hechos que expresó no se sostienen por las irregularidades.

“Y si a eso le sumas que Oscar, basándose en la ley, y en un criterio de la Suprema Corte, buscó la nulidad de la declaración que hizo Lozoya en contra de su cliente, porque se obtuvo bajo tortura. Así que Oscar presenta la investigación en la FGR que le contesta ‘ni madres, no vamos a investigar y es más, lávate el hocico con cloro por hablar de Gertz’”, continuó.

“Pero Oscar persiste y logra que un juez obligue a la FGR a investigar su denuncia, y es ahí cuando Gertz dice: ‘no no no, a quien me van a investigar es al pinche abogadete por denunciarme por tortura”, añadió.

Castillo expuso que la tortura no es solo el tehuacanazo o toques eléctricos, sino acciones más perversas como cancelar órdenes de aprehensión a cambio de autoincriminarse o denunciar a otras personas a cambio de salir de prisión.

“En México se consiguen reconocimientos judiciales a partir de la tortura”, aseveró. “Por lo tanto, el gobierno mexicano todos los días tortura”.

Castillo acusó a Gertz de seguir desacatando la orden de establecer el Registro Nacional de Tortura porque “se llenaría de denuncias de tortura en su contra”.

“¿Cómo se vería un México imaginario de López Obrador con un fiscal que de forma sistemática utiliza todos los recursos del país para torturar a quien se le dé la gana, desde Alejandra Cuevas, presa 528 días por un delito que inventó?”, afirmó.

También cuestionó la actitud de la Barra Mexicana de Abogados y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al no habere pronunciado sobre el caso del abogado Oscar Zamudio.

Castillo recordó la defensa que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador de Gerz: “le reconoció al fiscal que también es el juez (…) Claro, también es parte, policía, extorsionador, es el hoyo negro que gobierna México y que arrasa con todo a sus paso, incluyendo la autoridad del presidente”.

Finalmente dijo: “Expresemos nuestra solidaridad, indignación y preocupación porque a este paso nadie va a poder contar con un abogado que te defienda, y te va a quedar completamente solo”.

“Mi reconocimiento a Oscar Zamudio Campos y a su abogado Marco Tulio Martínez Cosío. Sí, ahora el abogado necesita de otro abogado que lo defienda, porque Oscar se atrevió a proteger a su cliente, y a denunciar a Alejandro Gertz Manero, el torturador que controla a México”.