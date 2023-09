Denuncian ante FGR a autoridades de Salud federal por homicidio de una niña de siete años

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Padres de niña fallecida presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de autoridades de salud federal por homicidio, responsabilidad profesional y discriminación.

La denuncia es en contra del secretario de Salud, Jorge Alcocer, así como del director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer, y del director del Hospital Infantil Federico Gómez por el fallecimiento de Cristal Janet Gómez, niña de 7 años, debido a complicaciones derivadas de retinoblastoma, un tipo de cáncer ocular que da en la retina y es frecuente en la niñez.

El papá de Cristal, Cristiano Flores Chalchi, acusó a los médicos del Hospital Federico Gómez que no le pusieron empeño a su trabajo y que acudieron varias veces al hospital y no le pudieron realizar un buen diagnóstico a su hija.

"Decían que iba bien, pero claramente no iba bien. Nos decían que estaba bien de sus signos y que estaba bien, pero no iba bien, ellos dicen que era cosa del intestino, pero no fue así, porque yo la llevé a un pediatra particular porque ellos no me querían hacer caso, y ya fue con el pediatra que me dijo que tenía el hígado inflamado, eso fue lo que le ocasionaba los dolores", indicó Flores Chalchi.

También acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ser "un gobierno que está matando a sus niños" y que sólo por medio de amparos pueden acceder a servicios de salud, pero cada vez menos.

La abogada Andrea Rocha señaló que es obligación del Estado garantizar los servicios de salud a los ciudadanos y que lamenta la reducción de 50% en el presupuesto de salud, por lo que van a acudir el miércoles a la Cámara de Diputados para presentar un presupuesto alternativo.

"Le redujeron en los rubros de infraestructura, donde tenemos proyectos de infraestructura de la salud con cero presupuesto, mantenimiento de infraestructura, cero presupuesto", mencionó la litigante.

Acudieron cuatro veces al Federico Gómez

En agosto, los papás de Cristal acudieron al hospital Federico Gómez debido a que ella tenía varios dolores en el abdomen y estómago, donde les indicaron que estaba bien de salud, que no tenía alguna afección.

Debido a las negativas en el hospital Federico Gómez, los papás acudieron a un pediatra particular, donde le mandaron hacer unas placas y vieron que tenía el hígado inflamado.

Antes, en junio, acudieron al hospital debido a complicaciones que tuvo Cristal debido al covid, donde los médicos la dieron de alta cuando la fiebre bajó.

Derivado de eso, le realizaron una tomografía por emisión de positrones (PET/TC) por medio de una donación, ya que, según lo comentó la abogada Andrea Rocha, en el Federico Gómez no hacen ese tipo de estudios, que llegan a costar más de 22 mil pesos y las familias los tienen que costear.

"Él (papá de Cristal) realiza el PET y lo lleva al hospital y en el hospital le dicen 'señor, de acuerdo al PET que usted nos está trayendo, su hija ya no tiene cáncer', entonces pasa a vigilancia", mencionó la abogada.

La abogada indicó que los papás de Cristal acudieron cuatro veces al hospital Federico Gómez y que en todo momento la diagnosticaron mal, incluso indicaban que probablemente tenía algo en el intestino.

A la mamá de Cristal "le dicen que la niña estaba bien y que si seguía con los malestares la llevaran a un hospital de segundo nivel. En ese momento su mamá les dice que cómo va a llevar a su hija a un hospital de segundo nivel si aquí su hija tiene su historial médico", según lo cuenta la litigante.

Un día después que les dijeran eso, el 4 de septiembre, volvieron a las 2 am de nuevo al Federico Gómez, debido a que Cristal se encontraba muy grave, a lo que los médicos les dijeron que sí era algo del hígado, no obstante, la niña falleció unas horas después.

La abogada Andrea Rocha dijo que le parece absurdo que, por la negativa de los médicos del Federico Gómez, Cristal no recibió los estudios que necesitaba y que probablemente ahorita estaría con vida.

"Me cuesta trabajo creer cómo le negaron en repetidas ocasiones los estudios que necesitaba, y qué hubiera pasado si ella hubiera tenido la atención médica oportuna, por eso creemos que se pueden configurar estos delitos, tendríamos que esperar a que el hospital presente un informe del historial médico de Cristal", comentó la abogada.