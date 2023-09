Registra organización Te protejo más de 2 mil reportes de contenido sexual infantil digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En México más de 2 mil reportes sospechosos de imágenes o videos de contenido sexual de niñas, niños y adolescentes fueron registrados por la organización Te Protejo a un año de operación.

No obstante, los registros que se tienen de México de National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) son de 793 mil 721 reportes sospechosos en 2021, según indicó dicha organización en su reporte “Violencia sexual infantil en el mundo digital”.

Al dar a conocer su primer informe, la organización Te Protejo destacó un fenómeno preocupante: 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes está produciendo sus propias imágenes o videos con contenido sexual; mientras que 1 de cada 3 imágenes o videos de contenido de violencia sexual son producidas por terceros.

El reporte de Te Protejo abarca de febrero del año pasado al mismo mes de este año. Se trata de una plataforma en línea que tiene como objetivo principal prevenir y erradicar el material de violencia sexual en entornos digitales, colabora con las autoridades locales, nacionales e internacionales y opera como una línea de reporte desde Guadalajara, Jalisco, asimismo cuenta con el apoyo de diversas empresas aliadas de la industria digital, como TikTok, Meta (Facebook, WhatsApp, Instagram), X (antes Twitter), YouTube, Google, Movistar; así como de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, industria y agencias internacionales que colaboran en una estrategia nacional.

Según lo recabado en un año, 9 de cada 10 reportes corresponden a niñas y adolescentes del sexo femenino, “por lo que el riesgo de sufrir esta forma de violencia es más probable para una mujer que para un hombre”.

Con respecto a la edad, el rango más vulnerable es niñas, niños y adolescentes de entre 4 y 13 años. Pero el punto más grave es que 1 de cada 2 casos de material de abuso y explotación sexual infantil (MASI) son autoproducidos por niñas, niños y adolescentes.

“Con respecto a la edad, se visibiliza una dura realidad que refleja que 61% son niñas y niños de entre 4 y 13 años, por lo que son el rango más vulnerable para este tipo de delitos (MASI). A este rango, le siguen adolescentes de entre los 14 y 17 años con 39%. Existen 3 casos reportados de niñas y niños de entre 0 y 3 años, que al ser revisados en gráficas cruzadas se observa que 2 de ellos corresponden a imágenes virtuales con las características de esta edad”, señala la organización.

En su primer informe anual, Te Protejo advierte que una de las formas de violencia es el “grooming”, esto es, un conjunto de técnicas que utilizan los depredadores para captar a niñas, niños y adolescentes a través de perfiles falsos con el objetivo de obtener una imagen o video sexual.

“Con frecuencia utilizan herramientas tecnológicas para coaccionar o chantajear y que las niñas, niños y adolescentes (NNA) realicen actos sexuales inapropiados e ilegales”.

Otro fenómeno es el sexting, una práctica extendida entre niñas, niños y adolescentes en la cual se intercambian imágenes o videos de contenido sexual que puede ser posteriormente compartido a innumerables personas sin la autorización de la víctima.

“A raíz del sexting, un fenómeno que ha cobrado relevancia a nivel mundial por su tendencia generalizada al alza y por su auge durante la pandemia, es el self-generated o material autoproducido. El término se refiere a la situación en la cual la niña, niño o adolescente es quien produce sus propias imágenes o videos, en situaciones de grooming o a través del sexting”.

De ahí que tienen registrado que 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes está produciendo sus propias imágenes o videos con contenido sexual (52%). También 1 de cada 3 imágenes o videos de contenido de violencia sexual son producidas por terceros (34%).

En su informe anual se visibiliza la problemática del material de abuso y explotación sexual infantil (MASI) y la gravedad de acuerdo con variables de sexo, edad, severidad, entre otras.

Precisa que ya existe la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), la cual establece dentro de su articulado que éstos tienen derecho de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), así como a servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR).

De igual forma, se atribuye a quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, la obligación de educar en el conocimiento y uso responsable de las TIC.

Sin embargo, advierte que estos derechos no se complementan con el establecimiento de mecanismos, protocolos, marcos de actuación para prevenir conductas, contextos o que pongan en riesgo a niñas, niños y adolescentes en el mundo digital.

En este sentido, considera que dicha ley contiene únicamente aspectos de prevención sobre escenarios muy específicos para evitar la exposición a material inadecuado para niñas, niños y adolescentes, principalmente, en canales de radiodifusión, pero no se considera un apartado en el que se exprese la necesidad de combatir los diversos tipos de riesgos a través de medios digitales, como lo es el MASI.

Por lo cual, Te Protejo manifiesta que es imperativo que más allá del contenido, actualmente en el marco legal se impulsen normas que garanticen una navegación segura para las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, leyes que prevengan ante riesgos de violencia digital y, en particular, aquellas que combatan y erradiquen el MASI. Y que todos los proveedores de servicios electrónicos reporten el MASI y alerten a las autoridades.