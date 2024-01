Demandan justicia por Mafer, artista víctima de feminicidio en Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- “Nos matan por que pueden, nos matan por el nivel de impunidad que se vive en el país, pero jamás será normal el nivel de violencia que vivimos sólo por ser mujeres”, reclamaron familiares, amigos y feministas de María Fernanda Rejón Molina, artista y activista víctima de feminicidio ocurrido a finales de diciembre pasado.

En un evento ocurrido en el centro de Cuernavaca, la familia y activistas hicieron cuatro demandas concretas a Uriel Carmona Gándara, titular de la Fiscalía General de Justicia y una a la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) de Morelos, encargadas de la persecución y prevención del delito en la entidad.

A la fiscalía le demandaron no revictimizar a Mafer, como se le conocía a la víctima, así como cuidar que no sea filtrada información a los medios de comunicación que ponga en riesgo el curso de las investigaciones. Además, aplicar el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio para la Fiscalía General del Estado de Morelos en el proceso de investigación.

También, informar de manera puntual y oportuna a la familia las acciones que se emprenderán para garantizar su acceso a la justicia, y finalmente, reuniones periódicas con la familia para conocer el estado de la carpeta de investigación, así como de las acciones para detener a los presuntos responsables. Aquí también incluyen a otras víctimas interesadas.

A la CES que encabeza José Antonio Ortiz Guarneros, los manifestantes demandaron “que de manera inmediata, cumpla todas y cada una de las responsabilidades que tiene atribuidas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos”, particularmente la de “diseñar la política en materia de seguridad pública para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de la política integral con perspectiva de género”.

María Fernanda Rejón Molina desapareció el 21 de diciembre pasado, cuando se trasladaba de Tepoztlán a Cuernavaca a una reunión familiar a la que nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado el 23 de ese mismo mes, a un costado de la autopista México-Acapulco, a la altura del llamado Puente Sin Fin. Sin embargo, fue identificado hasta el 29 de diciembre y se le comunicó a la familia. De acuerdo con la información disponible, al momento de ser encontrado presentaba huellas de violencia.

Morelos se convirtió en 2023 en el segundo estado con más feminicidios por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los datos oficiales aseguran que ocurrieron 41 feminicidios en el año. Los municipios con más número de casos fueron Cuernavaca, Cuautla, Emiliano Zapata, Jiutepec, Yautepec y Huitzilac.

No obstante, las colectivas feministas en Morelos contabilizan 91 casos durante 2023, por lo que constantemente acusan a las fiscalías de no clasificar como feminicidio las muertes violentas, aunque sí presenten circunstancias señaladas en el Código Penal para el Estado de Morelos. Andrea Acevedo de Divulvadoras (así se llaman, con v, no con g, no divulgadoras), señala que existe una tendencia a la “invisibilización” de los casos de feminicidio, con lo que se da paso a la impunidad que deja a las mujeres sin la garantía de su derecho a vivir libres de violencia.

Familiares, amigos y colectivas convocaron a la caminata pacífica “Justicia para Mafer. Vida para todas” para el próximo miércoles 17 de enero de 2023.