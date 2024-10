Genaro García Luna pide clemencia en nueva carta enviada al juez Cogan

NUEVA YORK (apro).– El narcotraficante mexicano Genaro García Luna pidió clemencia al juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, para que le dicte una condena de corto plazo tras las rejas para que eventualmente pueda reintegrarse a la sociedad.

En una carta escrita de su puño y letra dirigida a Cogan, García Luna, amigo, asesor, confidente, mano derecha y secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, le dice al juez que toda su vida ha sido un hombre recto y que jamás ha tenido nada que ver con el narcotráfico.

“Su señoría, con el más profundo de mis sentimientos le solicito respetuosamente me permita regresar lo antes posible con mi familia y reincorporarme a la entrañable sociedad a la cual respeto y pertenezco”, se lee en la misiva que se entregó al juez Cogan unas 24 horas antes de que el magistrado federal le dicte sentencia.

Declarado culpable por unanimidad por parte de un jurado calificador en febrero de 2023, de cinco delitos relacionados al narcotráfico y uno más, mentirle a un agente federal de inmigración, García Luna se encuentra en la antesala del fin de su proceso judicial en Estados Unidos.

“Su señoría, como lo indiqué, tengo firme respeto por la ley, le pido respetuosamente su consideración para que en el marco de esta sentencia se consideren todos los factores que dieron origen a este juicio, entre otros la información falsa aportada por el gobierno de México y los testigos criminales, su complicidad en mi contra y mi responsabilidad en el combate frontal al narcotráfico donde además se enfrentan poderosos intereses políticos”.

“Yo nunca he sido una amenaza o riesgo para la comunidad, mis valores, convicciones, conducta e historia de vida no tienen ningún registro criminal, todo lo contrario. El dinero sucio, los malos hábitos, la mala conducta no se pueden ocultar inclusive en condiciones extremas”, se destaca en el escrito de García Luna que seguramente leerá mañana ante Cogan durante la audiencia en que el juez le determinará su condena.

Los fiscales federales del Departamento de Justicia que lo acusaron de narcotráfico y de haber estado coludido con la fracción de los Beltrán Leyva en el Cártel de Sinaloa, han pedido al juez Cogan que a García Luna lo castigue con la pena máxima; cadena perpetua.

Por su parte, César de Castro, su abogado de oficio que encabeza a su equipo de defensa legal, solicitó al juez que le dicte la condena mínima que es 20 años de cárcel.

La carta de 5 cuartillas es una especie de resumen que hace García Luna de su vida, en la que resalta la rectitud de él, de su esposa Linda Cristina Pereira, de su hija, su hijo, sus hermanos y hermanas, de quienes dice que junto con él y antes, son honestos y trabajadores.

El que fuera considerado como “súper policía” en el sexenio de Calderón y antes, en el de Vicente Fox, matiza en su mensaje a Cogan que nunca ha recibido dinero proveniente del narcotráfico, como lo acusaron y que al contrario, que en su carrera profesional fue un férreo enemigo de este y del “terrorismo” (sic).

“Dentro de la escala más alta de mis responsabilidades fui depositario de información clasificada como secreta y seguridad nacional entre Estados Unidos y México, tuve la oportunidad personal y profesional de compartir innumerables tareas oficiales del más alto nivel de seguridad para ambos países con profesionales de rango superior de las áreas de inteligencia y seguridad de Estados Unidos; impensable tener ese nivel de responsabilidad, información de Estado y de seguridad regional hemisférica, sujeto a niveles de control y vigilancia del más alto nivel; y al mismo tiempo tener contacto o vínculos por criminales por lucro, son dimensiones totalmente inconcebibles, fuera de realidad”, enfatiza el narcotraficante García Luna de 57 años.

En otro apartado de la misiva, el asesor y confidente de Calderón aprovecha para criticar a la reforma judicial consumada en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el cual él también fue acusado en México de narcotráfico y lavado de dinero.

De ser sentenciado por Cogan a la condena máxima o a la mínima, estaría por verse si el Departamento de Justicia de Estados Unidos le mantiene a oferta de hacerlo testigo cooperante, con lo cual podría evitar pudrirse en la cárcel o pasar más de una década en un calabozo, a cambio de denunciar a quienes con él en el gobierno de Calderón estuvieron coludidos con el narcotráfico o/y con el Cártel de Sinaloa.