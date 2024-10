Roberta Jacobson: sabemos todos que Genaro García Luna sí fue corrupto

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exembajadora estadunidense, Roberta Jacobson, enfatizó que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, sí fue corrupto.

A través de su cuenta de X precisó que las autoridades mexicanas tenían más información sobre las ilegalidades en las que participó el exfuncionario, quien fue sentenciado por un juez de Estados Unidos a 38 años de prisión por aceptar sobornos del narcótico y participar en el trasiego de droga.

La publicación, ocurre luego de que Proceso informó que Jacobson reveló en entrevista que el gobierno de Felipe Calderón tenía información sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico cuando encabezaba la SSP y que el gobierno de EU recopiló rumores e información sobre su relación con el Cártel de Sinaloa.

El pasado jueves, la presidenta reaccionó a la entrevista que Jacobson a Proceso, publicada originalmente en mayo de 2020, pero retomada por la relevancia de la sentencia que se le dictó a García Luna y en el contexto de las declaraciones del expresidente Felipe Calderón.

“Pues ahora sí que sin comentarios. O sea, es muy relevante esa declaración, y también de los premios que se le dieron en Estados Unidos en el 2012, un reconocimiento, cuando la embajadora pensaba esto. Pues también es para la reflexión”, dijo Sheinbaum.

El sábado por la noche, la embajadora Jacobson publicó en su cuenta de X.

“Si dije o no dije en Proceso en el pasado, en español que no es mi lengua materna, voy a decir ahora muy claro aunque puede tener errores de gramática: yo no dije ni tampoco conozco que gobierno de EU ha dicho a ex-Presidente Calderon que Genaro Garcia Luna fue corrupto.

“Asumimos que los oficiales mexicanos tuvieran más información que Estados Unidos. En cualquier caso, sabemos todos que sí fue corrupto GGL”, señaló en la red social.