Desmienten que juez rechazara órdenes de captura contra funcionarios implicados en caso Mayo-Cuén

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Juzgadores federales desmintieron que se hubiera rechazado la emisión de órdenes de aprehensión contra los funcionarios implicados en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Cuén y la desaparición forzada de dos personas más.

Durante la primera conferencia matutina realizada por jueces y magistrados federales, integrantes del Colectivo Artículo 41, el magistrado Juan José Olvera López respondió a la Fiscalía General de la República (FGR) que ayer informó que existió una “situación de rechazo” por parte del juez Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal, para emitir las órdenes de captura de policías municipales y estatales implicados.

El magistrado federal precisó que durante la audiencia inicial en la que la FGR solicitó dichas órdenes, el juez de control Alejandro Alberto Díaz, del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, Sinaloa, ni siquiera pudo pronunciarse sobre concederlas o no porque el propio ministerio público federal decidió, de manera unilateral, retirar su petición.

“La Fiscalía General de la República fue al Centro de Justicia Penal Federal para el estado de Sinaloa con sede en Culiacán y allí, en una larga audiencia de manera oral en alrededor de 8 horas de exposición del caso, el juez, como corresponde a su responsabilidad, le hizo algunos cuestionamientos al fiscal que estaba presentando el caso sobre algunas imprecisiones que advertía de su larga exposición de 8 horas y al final, el fiscal en la sala de audiencias decidió retirar la imputación que estaba formulando, decidió que mejor continuaría con su investigación y que, eventualmente, decidiría si iría a ese mismo Centro de Justicia o si lo llevaría a otro Centro de Justicia Federal donde haya un centro penitenciario de máxima seguridad”, detalló.

“Si el sistema de justicia falló fue porque la fiscalía no traía un caso que pudiera resultar en una orden de detención (…) no es correcto decir que el juez rechazó la orden de aprehensión, el juez no se pronunció así de claro”.

Precisó que ayer la FGR se refirió a tres imputaciones derivadas de un mismo caso: el secuestro del “Mayo” Zambada, el homicidio de Cuén y la desaparición de Rodolfo Chainez, elemento de seguridad del capo y del comandante de la policía judicial de Sinaloa, José Rosario Heras López.

Pero que, al judicializar el caso, la FGR únicamente solicitó las órdenes de captura por cuanto hace al secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada.