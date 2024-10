FGR investigará asesinato del sacerdote Marcelo Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República atrajo la investigación sobre el asesinato del padre Marcelo Pérez; la presidenta Claudia Sheinbaum descarta un conflicto social mayor en Chiapas porque, afirma, hay intervención del gobierno.

Ante el planteamiento de quienes pueden señalar que el estado está al borde de una guerra civil, la mandataria federal afirmó: "No lo creo por la información que tenemos. Es importante trabajar para que no vuelva a ocurrir una situación así y que no haya desplazamientos".

"Para ello estamos trabajando con los gobernadores, el actual y el que va a entrar. En el caso de la muerte del padre se atrajo la investigación por la FGR".

La jefa del Ejecutivo Federal confió en que "vamos a tener resultados en seguridad, no es de la noche a la mañana, pero estoy convencida de que la estrategia es correcta y la voy a repetir: atención a las causas no se nos puede nunca olvidar".

"Un estudiante más es un delincuente menos, un artista más, un deportista más es un delincuente menos. En la medida que atendamos todavía más a las y los jóvenes las y los niños va a disminuir que no sea base social de un grupo delincuencia, como si fuera una opción de vida, no, la delincuencia es una opción de muerte y más la delincuencia organizada"

El gobierno tiene que ofrecer opciones de vida para las y los jóvenes. "De vida feliz, que sea parte de su bienestar hacia futuro".

Reiteró los dos ejes de la estrategia de seguridad que es la consolidación de la Guardia Nacional; y la inteligencia e investigación, pero al poder Judicial también lo responsabilizó de ser parte de la estrategia para la pacificación del país.

"Que no esté dando amparos al por mayor para que salgan los delincuentes. El poder Judicial también tiene una responsabilidad en la pacificación del país, no solo es el Ejecutivo", también les toca a las fiscalías que, aunque es donde la mayor parte de las veces se integran mal las carpetas, en específico se refirió al Judicial dado que, dijo, la corrupción en ese poder permite la salida de delincuentes.

La estrategia de seguridad "va a dar resultados poco a poco y consolidar nuestro gabinete y consolidar la coordinación con las fiscalías" y los estados.

La doctora Sheinbaum reconoció que es necesario atender el delito de extorsión entre otros. "Al mismo tiempo el trabajo conjunto otra abatir los índices delictivos: homicidios, robos, extorsión, viene la modificación a la Constitución para que la extorsión sea delito grave".

Lo único que no se quiere es el regreso de la guerra contra el narcotráfico, como en el sexenio del pianista Felipe Calderón.