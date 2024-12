Sheinbaum pide a gobernadores asumir la responsabilidad de la seguridad pública en sus estados

CHILPANCINGO, Gro. (apro).– La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a los gobernadoras y gobernadores a asumir la responsabilidad de la seguridad pública en sus estados.

"Cuando el gobernador está al frente se nota y ahí donde no se atiende, hay problemas. Atendamos de manera personal, hay que estar a diario y no una vez a la semana. La seguridad no es algo que se pueda delegar", reprendió en Guerrero, una entidad convulsionada por la violencia criminal.

La mandataria encabezó la 50 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública que se desarrolló en el Centro de Convenciones Mundo Imperial, en la zona Diamante de Acapulco.

Estuvieron presentes los integrantes del gabinete de seguridad, así como las gobernadoras y gobernadores del país, excepto los de Coahuila y Tlaxcala.

Afuera del Mundo Imperial integrantes del colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Acapulco pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que voltee a ver la crisis que vive el estado en desaparición forzada.

Socorro Gil, dirigente del colectivo, informó que en la entidad hay un registro de 4 mil 500 desaparecidos, de los cuales 800 son mujeres.

Además, damnificados por el huracán John de las colonias Parque Ecologista, Llano de la Puerta, Puerto Marqués, Metlapil, Zapata y Colosio denunciaron que no han recibido apoyo por parte de la Secretaría del Bienestar.

A las 11:15 horas la presidenta llegó a la sesión acompañada de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

En su mensaje de bienvenida, la mandataria de Guerrero, expresó que la presencia de los gobernadores significa el respaldo a la estrategia de paz y de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete.

“Visualiza la seguridad no como un tema partidista, sino de Estado que debe atenderse desde todas las trincheras”.

El secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dijo que ha asumido con determinación el compromiso para dar resultados a la ciudadanía.

“Sabemos la complejidad de pacificar al país la violencia y la inseguridad no se generaron de un día para otro y tampoco se va a resolver está problemática de un día para otro".

Les dijo a los gobernadores que la SSP busca trabajar con las fiscalías de sus estados y policías estatales.

“Una estrecha coordinación con las autoridades federales para incrementar las operaciones y aumentar las investigaciones”.

Mencionó los cuatro ejes de la estrategia: la atención a las causas estructurales de la violencia, la consolidación de la Guardía Nacional, fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación y la coordinación con los estados.

“Hemos integrado los esfuerzos y capacidades en materia de inteligencia e investigación de nuestras instituciones para identificar generadores de violencia y sus redes criminales.

“Así como las zonas de mayor incidencia con investigadores de campo y analistas especializados generamos información para integrar carpetas de investigación para la solicitud de cateos y órdenes de aprehensión a través de la Fiscalía General de la República”.

El objetivo, dijo, es privilegiar el trabajo de investigación e inteligencia sobre el uso de la fuerza para convertir la información en productos.

Del 1 de octubre al 1 de diciembre, presumió, fueron detenidas más de 5 mil personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 58 toneladas de drogas, 415 mil 309 pastillas de fentanilo y 2 mil 471 armas de fuego.

La presidenta Claudia Sheimbam hizo un llamado enérgico a las gobernadoras y gobernadores presentes.

Puso en claro que la coordinación de la estrategia empieza por el gabinete federal de seguridad donde no sólo se reciben los reportes de inseguridad del día anterior, sino que se desarrolla el plan de seguridad nacional.

“Si la autoridad no atiende personalmente es difícil coordinar todas las fuerzas”.

En la coordinación general de la estrategia, afirmó, deben participar los gobernadores.

“Asumir su responsabilidad. Donde la gobernadora, el gobernador, está se nota, pero ahí donde no se atiende, hay problemas”.

“Hay que estar a diario, no una vez a la semana. El problema de inseguridad tiene que se atendido”.

Puso a disposición de los mandatarios estatales a la FGR, la SSPyPC, la Guardia Nacional y la Marina.

“Es indispensable que asuman su responsabilidad. Es un respetuoso mensaje, un consejo, atender de manera personal el tema de la seguridad, no se puede delegar”.

En la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública estuvieron presentes además Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, Ricardo Treviño Alejo, secretario de la Defensa Nacional, Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina y Alejandro Hertz Manero, fiscal general de la República.

Además, Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar; Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del ejecutivo federal; Marcela Figueroa Franco, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional y María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reunión concluyó a las 12:34 horas.