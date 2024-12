EU deporta a Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).. Fuerzas federales estadunidenses deportaron a México a Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo, quien ya fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) indicó que Cárdenas fue custodiado desde la penitenciaría de Estados Unidos en Terre Haute, Indiana, para ser trasladado al Centro de Detención de Otay Mesa.

Desde ahí fue llevado hasta el puerto de entrada de San Diego, donde fue entregado a las fuerzas del orden mexicanas.

“La detención de Osiel Cárdenas, un célebre prófugo internacional, pone de relieve nuestro compromiso inquebrantable con la seguridad pública y la justicia”, señaló Samuel Olson, director de la Oficina Especial de Operaciones de Ejecución y Expulsión (ERO) del ICE en Chicago.

“Al devolver a este peligroso individuo a México, donde enfrenta graves cargos, hemos dado un paso importante para salvaguardar nuestras comunidades y defender el Estado de Derecho”.

After 14 years behind bars in the U.S. Osiel Cárdenas Guillén, a Mex. citizen, and former Leader of the Gulf Cartel & Los Zetas has been returned to Mexico. This is the result of a criminal investigation by #HSI RGV and our law enforcement partners out of the Rio Grande Valley. pic.twitter.com/zX966TcgJT