La otra crisis de la frontera: 60 Minutes aborda el tráfico de armas desde EU y la demanda de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se calcula que entre 200 mil y medio millón de armas de fuego estadunidenses entran de contrabando en México cada año, y es parte de lo que se conoce como el “río de hierro”, señala el reportaje televisivo difundido este domingo por el programa dominical 60 Minutes de la cadena CBS.

El reportaje menciona que se habla poco de lo que llama “la otra crisis en la frontera”, en referencia al arsenal estadunidense que va a parar a manos de los cárteles y que es motivo de una demanda del gobierno mexicano contra fabricantes y tiendas de armas.

El programa se difundió horas después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que nombrará a los cárteles mexicanos de la droga como "organizaciones terroristas".

La intención del gobierno mexicano, menciona el programa de CBS, es crear un dique que ponga freno a la violencia de los cárteles, lo que de paso podría resolver la crisis de fentanilo que padece la Unión Americana.

In 2022, Mexico filed a lawsuit against five U.S. gun dealers for what Mexico claims are "reckless and unlawful business practices that supply dangerous criminals.” pic.twitter.com/SvSEeBUiZs