AMLO desconoce las carpetas de investigación que FGR abrió contra Conade

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente, Andrés Manuel López Obrador, desconoce las carpetas de investigación que la Fiscalía General de la República abrió contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), encabezada por Ana Gabriela Guevara, a pesar de que se trata de una denuncia desde la Auditoría Superior de la Federación por un probable quebranto de 280 millones de pesos.

Esto se detectó que en el ejercicio fiscal 2020, en el que la Conade celebró 18 contratos para eventos deportivos o prestación de servicios, sin demostrar que, en efecto, se llevaron a cabo.

“Sobre la denuncia, no tenía conocimiento porque la fiscalía es autónoma, pero ya me voy a enterar de qué se trata, pero no sabía”, expuso este lunes 25 de febrero el presidente en su conferencia matutina.

El mandatario federal añadió que “todos podemos ser investigados, ya lo estamos viendo, nada más que tiene que haber pruebas porque si no, no es más que difamación y calumnias”.

El 7 de febrero, Proceso publicó un reportaje en el que indica que “mediante un programa de estímulos fiscales del gobierno federal, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) avaló la construcción de una pista de salto ecuestre con recursos que para tal fin aportó la Operadora de Fondos Banorte, en lugar de pagarlos al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, dicha instalación deportiva no existe”.

La semana pasada, Proceso planteó el tema al presidente, quien, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, pidió que se investigara este caso porque en su administración no se permiten actos de corrupción.