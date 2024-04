EU va contra “jefes de plaza” en la nueva fase de su lucha contra el fentanilo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro) —La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) anunció una nueva estrategia para combatir el tráfico de fentanilo desde México, que tiene como objetivo principal perseguir a los jefes de plaza de los cárteles.

Bautizada como “Operación Plaza Spike”, la estrategia tiene como un primer objetivo la captura de Sergio Valenzuela Valenzuela “Gio”, “Gigio” o “Yiyo” , operador del Cártel de Sinaloa en Nogales, Sonora y ubicado como mano derecha o compadre de Ismael “El Mayo” Zambada.

Troy A. Miller, comisionado de CBP, dio a conocer en conferencia lo que se definió como “un esfuerzo ampliado de múltiples agencias para atacar a los delincuentes transnacionales que canalizan fentanilo desde México hacia las comunidades estadounidenses”.

Spike, detalló la CBP, tiene como objetivo los cárteles que facilitan el flujo del fentanilo, así como sus análogos, precursores y herramientas para fabricar las drogas. Está diseñado para “perturbar” las operaciones en las “plazas”, definidos como territorios de los cárteles ubicados directamente al sur de los Estados Unidos que son puntos de estrangulamiento logístico natural dentro de las operaciones de los cárteles.

Presentada como la siguiente fase de la estrategia de la CBP para combatir el fentanilo y otras drogas sintéticas, la apuesta es anticipar, identificar, mitigar y desbaratar a los productores, proveedores y traficantes de drogas sintéticas ilícitas.

“Una plaza es territorio operado por un cártel en México. El jefe que controla la plaza es responsable de sus operaciones ilegales, como el contrabando de drogas, armas y seres humanos”, definió Miller.

“Las plazas se benefician de esta actividad ilegal ya sea dirigiendo directamente las operaciones de contrabando o recibiendo un impuesto de otras organizaciones criminales que operan dentro del territorio de la plaza”.

