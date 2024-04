Cárteles mexicanos tienen más dinero que algunos países: fiscal de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, aseguró que los cárteles mexicanos de la droga “son enormemente rentables”

El funcionario compareció este martes ante el Subcomité de Asignaciones de Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas de la Cámara de Representantes.

Garland acudió con los congresistas para discutir la solicitud de presupuesto del Departamento de Justicia para el año fiscal 2025, para lo cual argumentó las acciones que ha llevado a cabo esa dependencia en la lucha contra el narcotráfico.

“Hemos perseguido a los cárteles responsables del tráfico de fentanilo mortal a nuestras comunidades y hemos llevado a sus líderes ante la justicia aquí en los Estados Unidos”, afirmó.

En ese contexto ofreció utilizar el presupuesto para continuar los esfuerzos por desmantelar la cadena de suministro global de fentanilo y desmantelar a los cárteles “responsables de inundar de veneno nuestras comunidades”.

Garland se refirió posteriormente al poder de las organizaciones criminales mexicanas.

“Tienen más dinero que algunos Estados-nación, y hay lugares en México donde es difícil lidiar con los cárteles”, expuso Garland.

