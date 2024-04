Lilly Téllez arremete contra el joven que aprovechó error de Cartier y la tunden en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La senadora panista Lilly Téllez volvió a desatar polémica en redes sociales por arremeter en contra del joven que se volvió viral por aprovechar un error en el precio de la tienda digital de la joyería Cartier.

LordeDandy, usuario de X (Twitter), dio a conocer que compró unos aretes de la reconocida marca de joyería, la cual –por error– puso unos pendientes de oro rosa y diamantes en 237 pesos mexicanos, cuando su precio real es de 237 mil pesos.

Ante el descubrimiento de su error, la compañía presuntamente trató de convencerlo de que renunciara a su compra, por lo que le enviaron un documento –para que él firmara–, en el que buscaban que el cliente se diera por satisfecho y renunciara al derecho de recibir su compra, así como de cualquier cantidad adicional.

El caso se viralizó y LordeDandy acudió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y, de acuerdo con sus publicaciones más recientes, “Cartier está cumpliendo”.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo.