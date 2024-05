Cárteles controlan un tercio de México: Financial Times

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los cárteles del narcotráfico en México controlan más territorio que nunca antes, equivalente a alrededor de un tercio del país, según una estimación del ejército estadunidense citada por el periódico británico Financial Times.

En un amplio artículo titulado “Los cárteles de la droga de México están prosperando”, el medio europeo retoma la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador de que abordaría el tema de seguridad con la política de “abrazos, no balazos”.

Cinco años después, destaca, “la violencia es peor que nunca”.

El texto firmado por Michael Stott and Christine Murray señala que el problema del crimen organizado en México ha empeorado dramáticamente durante los cinco años y medio de presidencia del “populista izquierdista” López Obrador y se ha vuelto tan grave que amenaza el futuro del país, de acuerdo con expertos en seguridad citados por su reportaje.

“Los cárteles controlan más territorio que nunca antes, alrededor de un tercio del país, según una estimación del ejército estadunidense”, dice el reportaje al destacar la expansión internacional del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Las batallas entre afiliados locales del CJNG y el cártel de Sinaloa han convertido al anteriormente pacífico Ecuador en uno de los países más violentos del mundo”, sostiene el Financial Times.

Control de la narrativa

Aun cuando el texto señala que el poder del crimen organizado representa ahora un grave riesgo no sólo para la población sino también para las empresas y la economía, también destaca que el gobierno ha evitado pagar un precio político grave por el deterioro de la seguridad, a juzgar por el 65 por ciento de aprobación en las encuestas.

“El gobierno ha estado tratando sobre todo de controlar la narrativa; la política de seguridad se ha diluido hasta convertirla en un ejercicio de relaciones públicas con fines electorales", afirma Falko Ernst, analista senior de México de Crisis Group, citado en el reportaje.

El texto también recoge la opinión de Eduardo Guerrero, experto en seguridad de Lantia Consultores, quien dice que la política de López Obrador de “abrazos y no balazos” tuvo el efecto no deseado de expandir la presencia geográfica del crimen organizado a nuevas áreas, “precisamente porque el ejército no estaba enfrentando a los criminales”.

Otro aspecto que menciona Financial Times es cómo los grupos criminales están interfiriendo de manera más descarada en las elecciones.

“La campaña de este año, que incluye elecciones para congresos federales y estatales, gobernaciones y alcaldías, ha sido la más mortífera de la historia. Hasta el momento, 36 candidatos y otras 45 personas vinculadas a las elecciones han sido asesinados, 15 más secuestrados y decenas más amenazados, según el centro de estudios Laboratorio Electoral”, expone el FT.

El medio británico expone que el sexenio de López Obrador será el más violento de la historia de México en términos de asesinatos totales, con más de 175 mil asesinados hasta el momento. Asimismo, menciona citando a expertos, las cifras de asesinatos no incluyen la cifra récord de personas reportadas como desaparecidas, casi 115 mil el año pasado, 43 mil de las cuales desaparecieron durante la presidencia de López Obrador.

“Sheinbaum continuaría la estrategia”

Descrita como “la sucesora elegida por López Obrador”, la candidata presidencial Claudia Sheinbaum continuaría en términos generales la estrategia de López Obrador de evitar la confrontación directa con los cárteles, así como de depender de una Guardia Nacional dirigida por militares, destaca Financial Times.

Asimismo se prevé que incorpore elementos de la estrategia que empleó como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, ejecutando programas para jóvenes para mantenerlos fuera de las calles e impulsando la capacidad de investigación.

El texto cita a analistas que no están convencidos de la propuesta y señalan que la formación académica y la crianza de Sheinbaum en un suburbio de clase media de la Ciudad de México no la han preparado para lidiar con las brutales guerras de cárteles.

“Dado lo grave que se ha vuelto la situación, muchos se preguntan si el o la próxima líder de México podrá marcar una gran diferencia”, señala el texto del rotativo británico.