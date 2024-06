Sheinbaum confirma el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena y AMLO celebra

OAXACA, Oax. (apro).- La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que a partir del primero de octubre se consolidará la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión.

Este anuncio fue festejado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya se pueden imaginar el gusto que me dio escuchar hace un momento que la presidenta de México, la presidenta electa de México, pronto presidenta constitucional y comandante suprema de las Fuerzas Armadas, haya dado a conocer que la Guardia Nacional va, como debe de ser, a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, muy buena noticia", dijo López Obrador.

Durante la inaguración del Cuartel de la Guadia Nacional en este municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, la virtual presidenta electa destacó que “la Guardia Nacional, en tan sólo cinco años, ya tiene el reconocimiento del pueblo de México. Nos corresponde a partir del primero de octubre seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”.

Y agradeció “al general Luis Cresencio Sandoval y al almirante José Rafael Ojeda, por lo que han dado y lo que le dan a nuestra patria, por lo que le dan al pueblo de México y a la nación”.

Sheinbaum resaltó que en diciembre de 2018 inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y con él una profunda transformación de en el país porque “el Gobierno de México dejó de velar por unos cuantos y comenzó a velar por el pueblo de México”.

Mucho ha cambiado desde entonces, desde los programas del Bienestar, que han mejorado la calidad de vida de quien menos tiene hasta las grandes obras estratégicas, como el Tren Interoceánico, como el Tren Maya, como la refinería, que muestran el rumbo del país, dijo,

Y también destacó la conformación de nuevas instituciones públicas como el IMSS-Bienestar y la Guardia Nacional, una institución que, añadió, tiene el objetivo de la seguridad pública, de cuidar al pueblo de México con disciplina, con honestidad, con entrega, procurando justicia y paz.

“Tiempo récord”

Por su parte, el presidente López Obrador destacó que “en un tiempo récord se creó la Guardia Nacional, institución para proteger a los mexicanos, para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país”.

Antes, dijo, “cuando existía la Policía Federal, además de que sólo eran 40 mil elementos en su mejor momento —ahora son más de 120 mil elementos de la Guardia Nacional—, de esos 40 mil, 20 mil operativos, porque todos los demás estaban en funciones administrativas”.

Además, “en el tiempo que duró la Policía Federal no hicieron un solo cuartel, mandaban a los elementos de la policía a acampar a la intemperie, a vivir en hoteles. Eso ya no se repite. Ahora se cuenta con instalaciones; como lo mencionó aquí el general Sandoval, cerca de 500 instalaciones, los ingenieros militares han construido alrededor de 400 cuarteles, instalaciones para la Guardia Nacional, que están participando, tienen presencia en todo el país, instalaciones muy dignas como ésta”.

“Quienes gobernaban tenían en la cabeza la idea, el criterio, de que el problema de inseguridad y de violencia lo podían resolver sólo con el uso de la fuerza. No, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Lleva tiempo, pero vamos en el camino correcto”, justificó.