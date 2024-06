Legisladores “calientan” los foros sobre la reforma judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Durante la Sesión de la Comisión Permanente en el Senado, legisladores calentaron con diversas posturas el primer Foro sobre la Reforma al Poder Judicial a celebrarse en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, nombrada como el primer Foro de las Reformas al Poder Judicial, “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”, los legisladores fijaron sus posturas a favor y en contra de la controversial reforma al Poder Judicial.

“No se trata de elegir jueces a modo”

La diputada de Morena, Adriana Bustamante Castellanos, afirmó que, al iniciar los diálogos por la reforma judicial, el gobierno de la transformación no busca elegir jueces, magistrados y ministros a modo, sino de reformar de fondo al Poder Judicial.

“La Reforma al Poder Judicial no se trata de lo que nos quieren hacer creer los miembros de la oposición: elegir jueces, magistrados y ministros a modo, como actualmente ocurre, tampoco la autonomía del Poder Judicial ni mucho menos se pretende desaparecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Esta reforma busca desde las entrañas rediseñar al Poder Judicial en un marco de transformación de la República, buscamos con esta reforma reducir la brecha que existe entra las y los ciudadanos con el sistema encargado de impartir justicia, se trata de reducir la corrupción dentro de sus instancias, de incentivar la rendición de cuentas”, afirmó.

Alerta por posible corrupción y nepotismo

Por su parte, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Braulio López Ochoa, afirmó que con la Reforma al Poder Judicial y la elección por voto popular de jueces, ministros y magistrados, no se garantiza que no haya corrupción y nepotismo.

“La reforma propuesta no resuelve en lo que se diagnostica, no resuelve que no haya corrupción, que no haya nepotismo, no haya impunidad, la reforma no logra que haya jueces sin corrupción, que los jueces en este país sean técnicamente más sólidos, no garantiza que sean autónomos del poder político, económico, no nos garantiza jueces objetivos, imparciales y no nos garantiza que tampoco haya nepotismo.

“Si el voto popular garantizara esto, no habría nepotismo tampoco en los poderes legislativos, ejecutivos locales tampoco corrupción en ningún de representación popular y evidentemente que también lo hay”, explicó.

Piden considerar a los trabajadores del Poder Judicial

Asimismo, la diputada del PRI, Sue Ellen Bernal Bolnik, dijo que su grupo parlamentario apoya una reforma al Poder Judicial, que no es necesariamente esta iniciativa, porque sí debe haber justicia pronta y expedita, pero no debe ser a costa de venganzas personales y mucho menos a costa del pueblo de México.

La legisladora detalló que a los legisladores de Morena les gusta hablar mucho de los magistrados, de los ministros, pero hay miles de trabajadores en el Poder Judicial y esos son los que no están viendo.

“Los sueldos que se pagan en el Consejo de la Judicatura, 91 por ciento desempeñan directamente labores jurisdiccionales y de apoyo a la función jurisdiccional. Y en la Suprema Corte son 7 de cada 10 de los empleados quienes las ejecutan. Ellos no son los ministros de la Corte, esos que han hecho enojar al presidente y a la mayoría. Debemos ser muy conscientes de que una reforma al Poder Judicial no va dirigida exclusivamente a los ministros de la Corte”, resaltó.

Así tras casi tres horas de debate, los legisladores fijaron sus posturas sobre el primer tema de los Foros sobre las Reformas al Poder Judicial que este 27 de junio tomarán forma en la Cámara de Diputados con la presencia de ministros, jueces, especialistas y legisladores.