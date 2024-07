Ovidio Guzmán habría sido liberado el martes, revela Buró Federal de Prisiones de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, habría sido liberado el pasado martes 23 de julio de acuerdo con el sitio de consulta pública del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Guzmán López aparece con el número de registro 72884-748 en el sitio de la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ovidio Guzmán fue extraditado por el gobierno de México al de Estados Unidos el 18 de septiembre de 2023 y fue recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago (MCC por sus siglas en inglés), rascacielos de 28 pisos ubicado en el centro de la ciudad de Illinois.

