Rodrigo de la Peza: el juez en el banquillo de los acusados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cuarta Transformación convirtió su batalla legal contra el juez Rodrigo de la Peza en un argumento para promover la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Este caso es uno de tantos ejemplos más de por qué es necesario llevar a cabo el Plan C”, sostuvo este martes Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, al apoyar la decisión de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de pedir juicio político contra el impartidor de justicia por ordenar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que nombre a los magistrados que le faltan.

El "Plan C" fue el nombre con el que AMLO bautizó la estrategia para obtener la mayoría calificada en el Congreso que le permita aprobar su iniciativa, que propone que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular.

De la Peza concedió ayer varias entrevistas a medios electrónicos para fijar su postura. En una de ellas consideró que hubiera esperado más prudencia del Estado antes de solicitar un juicio político en su contra.

Reclamo al Consejo de la Judicatura

La propia Luisa María Alcalde difundió ayer copia de la solicitud presentada ante la Cámara de Diputados contra De la Peza López, cuya resolución previamente fue desechada por los magistrados electorales, que incluso anunciaron que lo denunciarían penalmente por vulnerar su autonomía.

Y en una publicación en redes sociales recordó que De la Peza ya había emitido previamente fallos en contra de la 4T, en particular contra las leyes eléctricas y de hidrocarburos.

En la secuela de la confrontación, la titular de Segob calificó al juez de adoptar una conducta facciosa e incluso reprochó que el Consejo de la Judicatura Federal –cuya desaparición está prevista en la iniciativa presidencial– no hubiera actuado en su contra.

“Sus decisiones han estado cargadas de sesgos y excesos que han sido denunciados públicamente pero no atendidos por el órgano de control del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal”, reclamó Alcalde, quien justificó haber acudido al Legislativo, dominado por Morena.

“Por eso se acude al poder donde reside la representación popular, y que sean las diputadas y diputados quienes determinen si ha existido en sus decisiones un ejercicio excesivo de facultades o invasión de competencias de otros poderes o autoridades; como su reciente intromisión en asuntos de jurisdicción exclusiva del Tribunal Electoral. O en 2021, determinando la suspensión con efectos generales de la Ley Eléctrica y también de la Ley de Hidrocarburos”, afirmó la titular de Segob.

En el actuar del juez De la Peza, aseveró, “es evidente una conducta facciosa por quien debe garantizar imparcialidad. De los jueces se espera argumentación jurídica y no consignas políticas convertidas en sentencias. Por ello, que sea el Congreso de la Unión quien analice y, en su caso, determine la procedencia del Juicio Político”.

Ayer se presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de juicio político en contra del Juez de Distrito Rodrigo de la Peza López.



— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) July 2, 2024

Intromisión

Argumentos similares fueron utilizados por Mario Delgado:

“Las y los jueces al servicio de la derecha siguen actuando de manera facciosa, incluso excediendo sus competencias. ¿Cómo es posible que un juez de distrito le ‘ordene’ al Tribunal Electoral nombrar a 2 magistrados en menos de 24 hrs? En verdad que su desvergüenza no tiene límite”, sostuvo en X.

Las y los jueces al servicio de la derecha siguen actuando de manera facciosa, incluso excediendo sus competencias.



— Mario Delgado (@mario_delgado) July 2, 2024

En ese contexto, respaldó la decisión de Alcalde de solicitar juicio político en contra del Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y sostuvo que este caso es uno de tantos ejemplos más de por qué es necesario llevar a cabo el “Plan C”, la estrategia diseñada por López Obrador para lograr la mayoría calificada en el Congreso para reformar de tajo al Poder Judicial.

La postura de Mario Delgado continúa con la que un día antes había expresado el senador y futuro diputado morenista Ricardo Monreal, en el sentido de que conductas como las de De la Peza les daban argumentos para emprender la reforma.

“En una intromisión indebida, el juez viola el Art. 99 de la Constitución y el 167 de la Ley Orgánica de ese Poder. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional y dispone de autonomía e independencia. Cada día nos otorgan más razones para reformar al Poder Judicial”, dijo Monreal.

En una intromisión indebida, el juez viola el Art. 99 de la Constitución y el 167 de la Ley Orgánica de ese Poder. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad jurisdiccional y dispone de autonomía e independencia.



— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2024

“¿Qué fibras toqué?”

El juez Rodrigo de la Peza dio varias entrevistas radiofónicas para explicar su decisión, y también para fijar su postura respecto de las acciones en su contra anunciadas por Gobernación y el TEPJF.

"Yo me esperaba sin duda alguna reacción de los agentes políticos, la verdad no me esperaba esa reacción del Tribunal Electoral (de anunciar denuncia ante la FGR)", dijo De la Peza a la conductora Azucena Uresti.

#ENTREVISTA | El juez Rodrigo de la Peza López Figueroa — Azucena Uresti (@azucenau) July 2, 2024

"¿Qué hubiera yo esperado? Quizá un poco más de prudencia del Estado de no usar de entrada el arma más poderosa que tiene el Estado en contra de un juez como puede ser el juicio político, yo hubiera esperado quizás un poco más de diálogo", añadió.

“Es una discusión difícil lo de la invasión de competencias y sin duda es interesante, ahora, eso de que sea político pues yo no soy político y la verdad la pregunta sería ¿por qué esto es político o qué fibras toqué yo? La verdad es que no me queda muy claro.

“Yo hubiera pensado que todas las voces políticas de nuestro país estamos interesados en que el órgano, que es la máxima autoridad en materia electoral, pueda trabajar normalmente, entre otras cosas, para que la hoy virtual presidenta electa, pueda ser investida en el cargo con todas las formalidades de nuestro orden jurídico”, dijo a Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula.

"¿Qué fibras políticas toqué yo?": El juez Rodrigo de la Peza #FórmulaNoticias con @lopezdoriga — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 2, 2024

En la misma emisora, en conversación con José Cárdenas, dijo sentirse “preocupado y vulnerable ante toda la fuerza del Estado contra mi”.

El juez Rodrigo de la Peza se pronuncia #Informa con @JoseCardenas1 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 3, 2024

Deslinde

En X, la magistrada electoral Janine Otálora dio a conocer que votó en contra de que se presentara una denuncia penal contra el juez De la Peza.

“En relación con el Boletín 304/2024 divulgado por @TEPJF_informa , preciso que en la sesión referida voté en contra de realizar una denuncia penal en contra del juez que ordenó el nombramiento de las magistraturas vacantes.

“Considero que antes de acudir a instancias penales, es necesario utilizar los mecanismos del Poder Judicial para la revisión de las resoluciones y para asegurar la correcta impartición de justicia”, expuso la magistrada.