EU debe dar más información sobre la detención del Mayo Zambada: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa, consideró que Estados Unidos debe dar mayor información sobre la detención del presunto narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada, al considerar que su informe ha sido escueto.

Asimismo respondió a las críticas de que el gobierno de México no intervino en el caso, al señalar que en este sexenio se ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada.

“Tiene que haber información”, dijo la morenista en la conferencia en su casa de transición, y mencionó que escuchó el informe que dio el lunes la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, del reporte que envió Estados Unidos.

“Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana, eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo ahí otras interpretaciones, pero lo único que tenemos en este momento, es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos, al fiscal general de la República. Entonces hay que seguir pidiendo información”, consideró Sheinbaum.

“Y esta crítica que hay de que México no intervino, hay que decir la verdad siempre. Entonces, México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada, ahora con el Gobierno del Presidente López Obrador y el actual fiscal, los ha extraditado. No es que no se ha hecho nada, tan es así que ha disminuido la violencia”, sostuvo.

Entonces, concluyó, la información que se tiene es esa carta de la Embajada, “por eso, si hay más información, que se dé más información y no especular tampoco”.