Norma Piña pide diálogo a AMLO y Sheinbaum; advierte que la reforma judicial sería un retroceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez y de manera frontal, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum, a abrirse al diálogo de cara a la reforma al Poder Judicial y a escuchar sobre los riesgos que representa la misma para la ciudadanía.

Durante la inauguración de la última jornada del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la ministra presidenta enfatizó en que no es posible apresurarse a aprobar la reforma judicial ante la posibilidad de que esta deje sin acceso a la justicia a miles de personas usuarias y, por el contrario, genere incertidumbre entre ellas.

“Lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico, o bien, hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema, pero no hacia el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil, no podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación.

Foto: Montserrat López

“Ello, no beneficiará a los justiciables, al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país, lo pero que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre”, dijo.

"No llegará la persona más capacitada al puesto"

Afirmó que si la reforma, que prevé la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, se aprueba sin cambios, no resolverá los problemas de raíz en la justicia mexicana y que, por el contrario, será un retroceso.

“La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente— ajeno a los vaivenes de la política— es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir.

“Si la Reforma Judicial se aprueba en sus términos: Ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los ‘grupos de poder’ que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”, señaló.

Foto: Montserrat López

Por ello, exhortó al presidente López Obrador y a la virtual presidenta, Claudia Sheinbaum a recibir el diagnóstico que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha realizado como fruto del Encuentro Nacional que este lunes llegó a su fin.

“Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al presidente López Obrador, como a la virtual presidenta, la Doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural, y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este Encuentro Nacional y analizar así, cómo afecta la reforma no sólo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, dijo.

“Vayamos, precisamente, a las causas raíz, aprovechemos este ejercicio que es inédito, no sólo para México, sino a nivel internacional. Aceptemos que la mejor herramienta que tenemos es un diálogo honesto, donde si podemos ponernos de acuerdo, podremos después de la reforma el camino que sea el más apto para buscar justicia y que ésta no sea una pesadilla, los legisladores tienen esta oportunidad histórica”.

Urgió a poner en el centro del debate de la reforma judicial a las víctimas, a los usuarios de los sistemas de justicia y la manera de beneficiarlos en lugar de perjudicarlos con la misma.