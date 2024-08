En silla de ruedas, Crocs y sólo dijo una palabra: así fue la segunda audiencia del Mayo Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En silla de ruedas, aparentemente enfermo, vestido de sudadera azul con capucha y pantalones de presidiario con zapatos naranjas.

Así se presentó Ismael "El Mayo" Zambada, al comparecer por segunda vez ante un tribunal tras su detención hace una semana en Estados Unidos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa compareció este jueves en un tribunal federal de El Paso, Texas, alrededor de las 13.00 horas.

“El Mayo” Zambada estuvo vigilado por cuatro agentes de U.S. Marshals, mientras un grupo de alguaciles permanecían dentro y fuera de la sala.

La vista judicial se llevó a cabo en el Palacio de Justicia Albert Armendariz Sr. en el centro de El Paso y fue presidida por la juez federal de distrito Kathleen Cardone.

En la audiencia de solo siete minutos se discutió un posible conflicto de intereses con sus abogados y si sería juzgado junto con integrantes del cártel de Sinaloa.

Según el canal local Fox 14, la fiscalía federal y el juez consideraron que el caso es complejo ya que están indecisos sobre si juzgar al “El Mayo" Zambada solo o con otros coacusados.

Cuando la juez Cardone preguntó si estaría dispuesto a renunciar a un conflicto de intereses, Zambada se limitó a responder "sí" en español.

La pregunta obedeció a que uno de los abogados de Zambada, Frank Pérez, también está representando al hijo de Zambada, Jesús Vicente Zambada Niebla, en un caso separado en Chicago.

Según Ariel Moutsatsos, periodista de Foro TV de Televisa, Zambada vistió unos zapatos tipo Crocs anaranjados, con el pelo teñido de negro y se veía “muy desmejorado”.

Zambada "parecía viejo y enfermo", describió a su vez El Paso Times.

Ismael " El Mayo" Zambada, right, the reputed leader of the Sinaloa Cartel, appeared in a federal courtroom in El Paso, Texas, on Thursday, Aug. 1, accompanied by his attorney, Frank Perez of Dallas — illustration by Nacho L. Garcia Jr. pic.twitter.com/EDRCMcWfzV — KTSM 9 News (@KTSMtv) August 1, 2024