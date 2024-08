Este es el mayor decomiso de fentanilo en la historia de la CBP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su siglas en inglés) reportaron la mayor incautación de fentanilo en la historia de esa agencia.

Oficiales de la CBP en Lukeville, Arizona, en la frontera con México, recientemente incautaron aproximadamente cuatro millones de píldoras de fentanilo azul con un peso de más de mil libras, alrededor de media tonelada, según se reportó en un comunicado.

"Esta es la mayor incautación de fentanilo en la historia de CBP, y refleja nuestra firme determinación de proteger a nuestra nación y desbaratar las actividades criminales de los despiadados cárteles de la droga", dijo Troy Miller, Oficial Superior de CBP en Funciones de Comisionado.

El 1 de julio, un hombre de 20 años de Arizona, ciudadano estadunidense, llegó a Lukeville –población colindante con Sonoyta, Sonora–conduciendo una camioneta pick-up de 2011 que transportaba un vehículo recreativo deportivo en un remolque utilitario.

Los agentes de CBP que realizaban la inspección para la entrada en EU apartaron al conductor y los vehículos para una inspección más intensiva.

Mientras realizaban una inspección minuciosa de la camioneta, el remolque y el vehículo deportivo recreativo, los agentes de la CBP observaron anomalías en todo el armazón del remolque.

Con la ayuda de un equipo canino, los agentes descubrieron 234 paquetes de droga ocultos en el armazón del remolque.

Los paquetes contenían aproximadamente cuatro millones de pastillas de fentanilo azul.

Port of #Lukeville, #AZ makes the largest fentanyl seizure in @CBP OFO history, 4 MILLION FENTANYL PILLS, weighing over 1,000 LBS were seized. The drugs were discovered concealed in the frame of a utility trailer. Outstanding work by team Lukeville! pic.twitter.com/KsjIhu2kPo — Director of Field Operations Guadalupe H. Ramirez (@DFOTucson) July 30, 2024