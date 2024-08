CNDH desestima acusación de acoso sexual contra titular de la Profeco tras investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) descartó la existencia de pruebas suficientes para acreditar un caso de acoso en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a pesar de la difusión de información sobre el caso de acoso sexual denunciado en contra del titular, David Aguilar Romero.

Según la CNDH, la denunciante, Giovanna Perales, se negó a realizar una prueba pericial en psicología, lo que impidió continuar con la investigación.

“Del análisis practicado al escrito y de la evidencia obtenida, se advirtió que no existen elementos que acrediten las violaciones a los derechos humanos, aunado a su negativa expresa a someterse a la prueba pericial en psicología ante este Organismo Nacional, a fin de poder continuar con la presente investigación y estar en posibilidad de allegarnos de elementos probatorios suficientes y poder valorarlos en su conjunto, de conformidad con los artículos 39 fracción III, IV y 41 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, se lee en el resolutivo del expediente CDNH/6/2024/6129/Q, concluido desde el 28 de junio pasado.

El caso cobró notoriedad mediática esta semana, luego de que Giovanna, quien dijo se desempeñó como secretaria particular del funcionario, revelara sus denuncias y asegurara contar con pruebas inequívocas de acoso sexual y laboral.

El documento emitido por la CNDH, y que va firmado por María del Carmen Ojesto Martínez, directora General Encargada de Despacho de la Sexta Visitaduría General, también señala que no existen antecedentes de que Perales haya presentado alguna queja formal ante el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control de la Profeco.

Según el documento, además no hubo omisión por parte del personal de la Profeco en atender la reclamación conforme al Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual.

La CNDH detalló que, según el oficio PFC/CGA/CE/ST/020/2024, no se encontraron registros de alguna vulneración en los archivos físicos o digitales de la Profeco. Además, cuando se le solicitó a Perales realizar el análisis psicológico necesario para continuar con la investigación, dejó de comunicarse con la Comisión.

De acuerdo al relato de los hechos proporcionado por el titular de Profeco, David Aguilar Romero, la denuncia presentada por Perales Salem no coincide con la realidad de su situación laboral. Perales estaba adscrita a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos de la Subprocuraduría Jurídica como jefa de Departamento "C", en modalidad eventual, donde Aguilar Romero no era su responsable directo. Tras renunciar voluntariamente el 16 de abril de 2023, se trasladó a la Coordinación General de Educación y Divulgación como jefa de Departamento "A".

Las tensiones surgieron, según el documento, cuando se le informó que debía estar preparada para la designación de un nuevo titular en la Coordinación. Entonces se lee:

“Una vez ya en el cargo de titular, le exigió que le ayudara a ser adscrita o comisionada a otra área para poder conservar su empleo hasta el 31 de diciembre de 2023”, se explica en la carpeta de seguimiento. Sin embargo, su situación laboral fue resuelta al ser asignada a la Oficina de Mejoramiento Operativo de la Dirección General de Oficinas de Defensa del Consumidor, donde renunció de manera voluntaria el 15 de enero de 2024.

Perales intentó prolongar su contrato hasta junio de 2024, pues recurrió a insistentes mensajes de WhatsApp que, según la investigación, contravenían el Código de Ética de la Profeco. Ante la negativa de renovar su contrato y la falta de cumplimiento con sus horarios laborales, la relación laboral fue finalizada, junto con la de otras 25 personas cuyo contrato también había caducado.

Antes de acudir a las autoridades, Perales exigió a la Procuraduría un contrato por honorarios de marzo a junio, con un sueldo de nivel director de área, además de una indemnización por daños. Esta indemnización, según ella, debía ser calculada de acuerdo con las capacidades financieras de la Procuraduría y los presuntos responsables.

Finalmente, la CNDH indicó que, ante las posibles faltas de carácter administrativo, se ha dado vista al Órgano Interno de Control de la Profeco para que inicie las indagaciones correspondientes.