“No desaparecimos a nadie”: esto dirá AMLO en su informe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el 1 de septiembre informará que en su gobierno “no desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales, así de sencillo”, en respuesta al reconocimiento de “vuelos de la muerte” en el contexto de la Guerra Sucia.

“Sí, hay que seguir con la investigación y la condena, es lo mismo del 68 y de todas las atrocidades que se han cometido en el país”, dijo López Obrador en la conferencia mañanera.

El mandatario federal comentó brevemente: “Que se actúe. Nuestros adversarios, que no sólo son los de la derecha, también hay adversarios de izquierda, de los que no coinciden con nosotros, de los que no apostaban a que se iba a lograr la transformación por la vía pacífica, que también me comparan con Díaz Ordaz, que son de risa, quisieran que nosotros actuáramos de manera inconsecuente para poder decir: ‘Son iguales’”.

Indicó que “como se logró el cambio, pues se quedaron molestos también, están molestos, nada más que ya voy a terminar el gobierno y les puedo decir, lo voy a exponer en el Zócalo el día 1: no desaparecimos a nadie, no se torturó a nadie, no hubo masacres, no reprimimos, no somos iguales, así de sencillo”.