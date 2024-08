Sheinbaum mantendrá la Comisión Especial para la Verdad para seguir investigando la Guerra Sucia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el próximo gobierno se mantendrá la Comisión Especial para la Verdad para seguir investigando el tema de la Guerra Sucia en los años 70 y 80, informó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

A propósito de la sentencia que el fin de semana fue emitida sobre los llamados “vuelos de la muerte” ejecutados en aquella época contra guerrilleros de Guerrero, en la que una jueza federal instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) a actuar contra los responsables, militares o funcionarios, comentó:

“Sí, sí va a continuar (la Comisión). Yo creo que, frente a los crímenes del pasado, lo esencial es verdad y justicia, y es importante esta resolución”.

Sin mencionar explícitamente a los militares, agregó: “Y es importante también la responsabilidad que tiene el… quien da la orden, también digamos, quien perpetra el hecho, pero era una política de desaparición forzada por parte del Estado Mexicano”.

La exjefa de gobierno de la Ciudad de México pidió observar “cómo está el resultado, habrá mucha gente incluso que ya no esté viva, ¿no? Pero, la verdad, me parece muy importante”.

Mencionó los “varios perdones” que ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gobierno, entre ellos, a los pueblos Yaquis y al pueblo Chino.

- ¿Usted prefiere pedir perdón ante este tema?

- Pues yo creo que lo que hay que ver es eso, o sea una vez resuelto, la Comisión de la Verdad, lo que ha dicho esta jueza, ¿qué es lo que significa? No solamente en particular al juicio que pudieran tener quienes perpetraron estos hechos, sino que se conozca, que se diga porque, ¿qué queremos? Que no vuelva a ocurrir nunca más, ese es el interés social.

Sheinbaum Pardo mencionó el Caso Ayotzinapa: “Hay varios militares que están llevados, que fueron llevados a juicio o que están en juicio. Entonces, vamos a ver la parte legal”.

E insistió, sin mencionar de nuevo al ejército: “Lo importante es que se reconoce que hubo desaparición forzada por parte de quien entonces conducía el gobierno, ¿no? Eso, y hacia allá hay que platicar con las víctimas también”.