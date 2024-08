“Tu denuncia me hace lo que el viento a Juárez”; comandante de la PBI intimida a detenido (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No me hagas emputar. Tu pinche denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres“, le dijo una comandante de la Policía Bancaria Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a una persona detenida por fumar un cigarro de mariguana en la calle.

La dependencia encabezada por Pablo Vázquez informó que los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto y ordenó su suspensión mientras se realiza la investigación correspondiente.

“Entró y ya no salió”: investigan a maquiladora de Tijuana por trabajador desaparecido en su interior

El video que se hizo viral en redes sociales muestra a la oficial identificada como Mariana Arias, comandante del Sector Plateros, en la alcaldía Álvaro Obregón, que le habla a la persona de cerca en tono intimidante.

Supuestamente, el detenido le habría dicho que quería ir al baño y la uniformada le dijo que esperara a que llegara un compañero para que lo custodiara. En el video la oficial le dice:

“Ahorita que venga mi compañero… te va a llevar al baño un ratito, así que no me hagas emputar. Tu pinche denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres“.