No habrá carpetazo al caso de contaminación de Grupo México al Río Sonora, dice AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La contaminación al Río Sonora, provocado por Grupo México es un expediente abierto y no hay carpetazo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por eso las denuncias que se han presentado, hay una denuncia penal en proceso que se está tramitando, tanto en Sonora como en la Fiscalía General. Entonces, vamos a estar pendientes de esto”, dijo.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), María Luisa Albores, habló del “peor desastre ambiental de la historia de la minería metálica en México”.

En un video transmitido en la conferencia matutina, la Semarnat concluyó que tras resultados de investigación “que el desastre no fue un accidente, sino una negligencia en el diseño hidrológico del sistema de presas Tinajas 1. Los muestreos de sedimentos, agua superficial y suelo muestran que las altas concentraciones de metales encontradas en ellos están asociadas con la actividad minera y el derrame de 2014”.

El antecedente a que continúe la “remediación del desastre” es que el 15 de enero de 2020, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó emitir nuevas determinaciones sobre remediación y medidas correctivas, lo que fue enviado directamente a la Semarnat y a la Profepa, así como a la Secretaría de Salud y Cofepris.

Profepa y Semarnat “dejaron sin efecto los resolutivos emitidos anteriormente, o sea, no se aceptan lo que se dice en 2016 y lo que se dice en 2017 por parte de Profepa y por parte de Semarnat”, misma que emitió un nuevo documento, que concluyó que no se alcanzaron los niveles de remediación.

“La remediación en este momento sólo se decía el suelo, entonces nosotros damos un alcance a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para aclarar que no se ha hecho y no se ha remediado, en este caso, el suelo. Y también, en ese documento se requiere a Grupo México presentar la modificación a sus programas de remediación, que no sólo sea, en este caso de suelo”, indicó.

En total, se han llevado 616 muestreos directamente en territorio. También se hace el dictamen diagnóstico ambiental río Sonora elaborado por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, todo lo que es respecto al agua; y lo relacionado con la flora y fauna, corresponde al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

“La actual Semarnat no acepta que se remedió el daño ambiental que causó Grupo México. El derrame no fue un accidente. El gobierno de la República se debe al pueblo y a las comunidades de la cuenca del río Sonora y continuará el trabajo y el diálogo hasta lograr justicia social y ambiental en la región”, reitera esta secretaría.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, recordó que se presentó el plan remediación y se ha aplicado una primera fase.

“Tiene que ver con potabilizadoras y redes de agua potable para poder abastecer a 24 comunidades, con una inversión de 295 millones de pesos (…) La idea es poder iniciar de manera inmediata y garantizar que todas y todos los pobladores tengan acceso a agua limpia, a agua potable.

Posteriormente, se vería la segunda, tercera, cuarta y quinta fase, que tienen que ver con elementos no solamente de agua, sino también remediación en suelo y en aire”.