AMLO pide a “los Chapitos” y “los Mayos” evitar la violencia: “Es su familia, son sus paisanos”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No es un asunto mayor, hasta ahora”, los enfrentamientos en Sinaloa por la rivalidad entre “los Chapitos” y “los Mayos”, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a los grupos criminales y “a todos” a evitar la violencia: “Es su familia, son sus paisanos”.

“Ojalá y pronto regrese la normalidad completa a Culiacán y en eso estamos”, indicó.

-¿Tiene arreglo?, se le preguntó.

-Sí tiene con presencia de las Fuerzas Armadas para cuidar que no haya enfrentamientos, para cuidar a la población y ellos deben de actuar con mínimo de responsabilidad.

Llamó a pensar que “es su familia, son sus paisanos, es su municipio, es su estado, es su país y hasta antes de esto, porque eso se desajusta a partir de la detención o lo del secuestro del señor Zambada”.

El mandatario federal refirió una carta del narcotraficante que está en proceso judicial en Estados Unidos.

“Él mismo, incluso, en su carta recomienda que no haya violencia y todos debemos estar pidiendo que no haya violencia”. El llamado, dijo, es para todos.

El jefe del Ejecutivo Federal consideró que se “tienen que buscar otras formas que no perjudiquen a la gente inocente. Que no se enfrenten, que no haya pérdidas de vidas, que no afecten a otros y no se afecten entre ellos. Ese es un asunto de ellos, nada más que no afecten a la población y que ellos también se cuiden y cuiden a sus familias, no queremos pérdidas de vidas”.

Confió en que los criminales atenderán el llamado del presidente porque, dijo, esa autoridad siempre es escuchada. Además, de que se trata de proteger a la población y evitar los enfrentamientos.

El presidente aseguró que se está atendiendo el asunto en Sinaloa. “La confrontación que existe, no tan abierta, tan frontal, pero sí hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación, hasta ahora no ha habido, en el caso de Sinaloa muchos homicidios”.

Sobre cuántas víctimas por este delito son, dijo, que es bueno aclarar porque en medios se reportan 12 homicidios en la jornada violenta. “Yo hablé aquí de dos muertos y acá dice 12 muertos y es como que estamos en contradicción de lo que dice la fiscalía de Sinaloa. No es que los 8, 12 muertos que menciona la fiscaliza son cuatro días. Y ayer fueron dos y hoy dos o tres”.

Concluyó que la fiscalía de Sinaloa habla de 12 homicidios por el enfrentamiento de criminales, pero es de cuatro días “y si son 12 desde que comenzó”.

También avaló la cancelación de la celebración masiva del grito de Independencia, porque dijo “se suspendió por prudencia y estuvo bien que lo hagan”.

Negó que en el estado escale la guerra entre los grupos criminales al interior del Cártel de Sinaloa.

“Ha habido algunos problemas, está el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional. Decirle a la gente de Culiacán, que además es sólo Culiacán, que estamos pendientes, que se actúe con precaución, pero sin alarmismos y que tengan cuidado. Que si leen a estos pasquines no les crean, nosotros vamos a estar informando”.

Se quejó de que se hable de Sinaloa, pero no de Guanajuato, que es uno de los estados que concentra el mayor número de homicidios dolosos.

“Pero miren, este día, lamentablemente 13 de Guanajuato, pero como ahí es del partido que protege el Reforma ya ahí ya no dicen nada. Ese mismo día 18% de los homicidios en Guanajuato. O sea, son muy tendenciosos y amarillistas”.

Acerca de la alerta que emitió Estados Unidos para no viajar a Sinaloa, respondió: “Están en su derecho, pero ellos saben, ellos están informados, cómo no van a saber si allá está el Mayo y Joaquín (Guzmán López)”.

En torno a que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró no culpable, indicó: “Vamos a esperar, todavía está iniciando el proceso. Hoy tenía esta audiencia según lo que estas preguntando, no se declara culpable”.