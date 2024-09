Presuntos integrantes de “La Mayiza” amenazan al gobernador de Sinaloa (Audio)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Supuestos integrantes del crimen organizado que se identifican a sí mismos como “La Mayiza”, en referencia a Ismael “El Mayo” Zambada, amenazaron al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y afirmaron que perseguirán a cualquier aliado de “Los Chapitos” en Culiacán.

En un audio que circula en aplicaciones de mensajería tipo WhatsApp se escucha a dos hombres hacer un llamado a los habitantes de Culiacán a dar los domicilios de todo aquel que sepan que pertenece al grupo de “Los Chapitos”, como se conoce a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“Toda la gente que nos está escuchando todos los domicilios que sepan que sean chapos, nos los hagan llegar por favor porque a todos los vamos a correr a chingar su madre y ahora sí va en serio, ya se metieron con la familia y habíamos quedado que con la familia negativo, bola de culones”, se escucha en el audio.

La amenaza de acabar con los aliados de los hijos de Guzmán Loera fue extensiva a las autoridades municipales.

“Los municipales agárrense, todos están ubicados, así como ustedes trabajan con ellos (Los Chapitos), ahí todos se ponchan”, afirman.

“Bien saben que el señor Ismael (“El Mayo” Zambada) es el que manda, es el que manda, todos saben, hasta la vida a los pinches chapos mugrosos les salvó el viejo, bola de malagradecidos vergas, pero no voy a entrar en más detalles”.

Los hombres, cuya identidad es desconocida, afirmaron que harán renunciar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por ser cómplice de los hijos de Guzmán Loera.

“Ahí le encargamos gente, ahí le encargamos, hay que renunciar a ese Rocha Moya, toda esa bola de lacras que están tapando a esa bola de lacras hay que echarlos pa fuera esa gente no sirve, queremos Culiacán que esté como antes tranquila, que no haya robos, que no haya levantones, que no haya cuota, porque es lo que estaban haciendo ya estaban cobrando cuotas, ya no dejaban al pueblo trabajar a gusto ni nada, querían todo para ellos”, enfatizaron.

Añadieron que cualquier persona que ayude a los Chapitos también será castigada.

“No me van a doblar a nadien porque toda la gente que se voltee, que se vaya con ellos, no va a tener perdón, para que sepan y saben que vamos ganando la guerra vale verga y ¡pura Mayiza!”.

Proceso informó que en las últimas horas la violencia en Culiacán, Sinaloa ha ido escalando y entre la tarde de ayer y las primeras horas de este domingo, ya han muerto al menos nueve personas, una de ellas una mujer de 19 años que fue asesinada en la colonia Miguel Hidalgo, como producto de la disputa entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, grupos comandados por los hijos de Guzmán Loera y Zambada García.

Esto, como consecuencia de la detención de Zambada quien afirma que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo de Guzmán Loera, para entregarlo a las autoridades de Estados Unidos.