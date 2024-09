Genaro García Luna vincula a AMLO con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, denunció que hay pruebas de la colusión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y narcotraficantes.

“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y de EUA los contactos, videos, audios, fotografías, registro de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador, y sus operadores, con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes incluso durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, dice García Luna.

El exsecretario de Seguridad, preso en Nueva York, afirmó lo anterior en una carta que le hizo llegar al periodista Keegan Hamilton, quien la difundió en su cuenta de X.

“Estos hechos están corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada, 'Mayo Zambada', la carta emitida por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (jueces, magistrados, ministros, Corte), cuyos principales beneficiarios son los criminales”, añade el exfuncionario.

(Pendiente más información).

I just received a handwritten letter from Genaro Garcia Luna, sent by his lawyer.



Facing a life sentence for narco-corruption after his conviction last year in Brooklyn, he maintains his innocence and says he rejected a post-arrest deal that would have given him 6 months…

