Canadá reporta decomiso histórico de cocaína ligada al CJNG

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Policía de Toronto informó que, tras una investigación de cinco meses, logró la mayor incautación de cocaína en su historia.

“Más de 835 kilogramos de cocaína con un valor estimado en la calle de unos 83 millones de dólares fueron incautados durante el Proyecto Castillo que comenzó en agosto de 2024”, informó la corporación de Seguridad en un comunicado.

En una conferencia de prensa en la sede de la policía este 21 de enero, el jefe policiaco Myron Demkiw informó que las drogas incautadas tienen presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.

“Esta investigación requirió meses de esfuerzo”, dijo. “Puedo decirles que sacar 835 kilogramos de cocaína de nuestras calles marcará una gran diferencia para el bienestar de nuestras comunidades.

“Y no solo nuestras comunidades en Toronto, sino en todo el país, ya que sabemos que algunas de estas drogas estaban destinadas a otras regiones, desde Terranova hasta Columbia Británica”, añadió el jefe policiaco.

La investigación también involucró a la Policía Regional de York, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por sus siglas en inglés), la Unidad de Integridad Fronteriza de Windsor de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) y el Servicio de Inteligencia Criminal de Ontario (CISO).

“La colaboración con la CBSA y la RCMP es importante aquí porque sabemos que estas drogas viajaron desde México, cruzaron la frontera sur de los Estados Unidos y aquí hasta Canadá, donde las detuvimos y las incautamos”, dijo Demkiw.

Michael Kerzner, procurador general de la provincia, felicitó a las fuerzas del orden y a sus socios por la histórica incautación de drogas.

Today’s historic drug bust -the largest ever in Toronto- shows that investing in police pays off.



Our government is committed to keeping the people of Ontario safe from illegal drugs to ensure our streets are safe.

https://t.co/zPlR1k2PGk pic.twitter.com/xppmPw1TiX — Michael Kerzner (@MPPKerzner) January 21, 2025