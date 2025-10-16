Fiscalía de CDMX judicializa caso de violencia vicaria; juez aplaza audiencia sin avisar a víctima

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por primera vez, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) judicializó una carpeta de investigación por violencia vicaria.

Sin embargo, un juez local aplazó la primera audiencia sin notificar formalmente a la víctima.

Se trata del caso en el que la Fiscalía capitalina busca imputar al empresario Bernardo Vogel por cometer violencia vicaria contra su exesposa Maha Schekaibán, quien pasó más de año y medio sin poder ver a sus hijos.

La audiencia inicial estaba programada para el pasado 2 de octubre ante un juez de control de la Ciudad de México, sin embargo, un día antes fue diferida sin que Schekaibán, víctima en el caso, fuera notificada formalmente.

“¿Hasta cuándo voy a tener que mendigar justicia? En la carpeta contra Vogel por golpearme vamos en la audiencia #14 diferida ¿van a hacer lo mismo en esta? @CitlaHM @MagRafaelGuerra @BerthaAlcalde ¿hasta cuándo va a haber justicia para una madre que lleva 2 años luchando por recuperar a sus hijos?”, cuestionó en redes sociales.

El caso de Maha Schekaibán y la violencia institucional de la que afirma ha sido víctima durante más de un año, fue dado a conocer por Proceso en la edición 0021 correspondiente a marzo de 2025.

Como parte de la batalla legal que derivó del divorcio entre ella y Vogel y en el que la custodia de sus cinco hijos está en juego, el empresario la denunció por violencia familiar y mientras a él la Fiscalía capitalina no ha podido imputarlo por golpear a su exesposa, en julio pasado el ministerio público de la CDMX solicitó imponer 36 años de prisión a Maha Schekaibán.

El 12 de septiembre último, la Coordinadora de Género de la fiscalía capitalina, Gema Chávez Durán intentó que Maha Schekaibán llegara a un acuerdo con Bernardo Vogel, pese a que la carpeta contra el empresario por violencia vicaria ya había sido presentada ante un juez local para solicitar fecha para audiencia inicial.

“Me advirtió que ‘en el tribunal me iban a frenar todo’ y que ella me podía sentar con Vogel. Fue un claro abuso de poder y presión institucional”, denunció Maha en sus redes sociales.

Afirmó que Chávez es cercana del exfiscal Ulises Lara quien el año pasado ejecutó un operativo en la casa de Maha a partir del cual fue separada de sus hijos como parte de la carpeta de investigación por violencia familiar que tiene en su contra.

Junto con el titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes (FIDCANNA) de la FGJCDMX, Fabián García y la coordinadora general de Acusaciones, Procedimientos y Enjuiciamientos, Laura Borbolla, presentó la solicitud de imponerle 36 años de prisión.

“Esta cercanía de Gema con Lara deriva de que Lara salvó al exjefe de Gema, Javier Corral de ir a la cárcel”, refirió Maha.

“Ante mi negativa a su ofensiva e ilegal propuesta de mediación, Gema Chávez usó el caso de Mafer Turrent -otra víctima de su exesposo y aliado de Vogel y Sesma, quien estuvo encarcelada- para intentar intimidarme con una acusación de 36 años de cárcel”.

Por ello, públicamente Maha Schekaibán exigió a las autoridades investigar a Gema Chávez, Fabián García y Laura Borbolla por violencia institucional y lo que resulte.

Asimismo, en redes sociales circulan fotografías y publicaciones de Gema Chávez con Carla Pratt, abogada de Bernardo Vogel en el caso contra Maha y defensora de Juan Antonio Vera Carrizal, supuesto autor intelectual del ataque con ácido perpetrado contra la saxofonista María Elena Ríos.

Maha explicó a Proceso que ella y sus abogados están preparando una denuncia formal contra los funcionarios de la fiscalía capitalina y que hasta ahora ninguna autoridad del gobierno capitalino la ha buscado para dar seguimiento a las constantes denuncias que ha realizado contra ellos y jueces de la Ciudad de México en redes sociales.