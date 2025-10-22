Harfuch: ya hay un segundo detenido por el asesinato del líder limonero

Omar García Harfuch en su comparecencia en el Senado. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fue detenido un segundo implicado en el asesinato del productor limonero Bernardo Bravo en Michoacán.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, García Harfuch dio a conocer la detención luego de responder a un cometario del senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, quien afirmó que el asesinato de Bernardo Bravo representa el reflejo de una realidad en la que la extorsión y el cobro de piso se han vuelto parte del sembrar y trabajar.

Ante ello, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que las autoridades detuvieron a otro implicado en el asesinato del productor limonero y prometió dar con los demás responsables.

“Por cierto, quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán en coordinación con el gabinete de Seguridad tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio.

“Las operaciones van a continuar, ese es un compromiso donde las operaciones del gabinete de seguridad con las autoridades de Michoacán se van a incrementar hasta detener a todos los responsables de este lamentable homicidio”, detalló.

García Harfuch resaltó que hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer ese homicidio, pero aseguró que es compromiso del gabinete de seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona.