EU frena el tráfico de 400 armas con destino a cárteles en México: embajador Ronald Johnson

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la incautación de cientos de armas que tenían como destino a grupos criminales en México, resultado de un operativo conjunto entre autoridades de ambos países.

A través de sus redes sociales, el diplomático destacó los resultados del operativo realizado en Laredo, Texas, el cual permitió detener el tráfico de armamento que cruzaría hacia territorio mexicano.

“Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadounidenses incautaron 400 armas que iban a México”, escribió Johnson en su cuenta de X, antes conocida como Twitter.

El embajador también informó que las autoridades estadunidenses detuvieron a los responsables del contrabando.

“Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, añadió.