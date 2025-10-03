Diputados analizarán opiniones sobre Ley de Amparo, entre ellas la de Arturo Zaldívar: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el coordinador general de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, informó que presentó "sugerencias" a la reforma de La Ley de Amparo, Ricardo Monreal, afirmó que la Comisión de Justicia será la tomé en cuenta todas opiniones pertinentes.

El coordinador de la bancada morenista en San Lázaro enfatizó que respeta la opinión del exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

"Bueno, es una opinión del ministro Zaldívar, la respetamos. Ya ayer había hecho de parte nuestra una serie de consideraciones y seguramente la Comisión de Justicia, que empieza a sesionar, tomará en cuenta las opiniones que considere procedentes.

"Entonces, no hay ningún problema y respetamos las expresiones del ministro Zaldívar", enfatizó.

El diputado morenista también informó que será la próxima semana cuando la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados discuta la minuta a la Ley de Amparo y determine si habrá parlamentos abiertos.