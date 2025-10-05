Narcotráfico
Cárteles ofrecen recompensa para secuestrar y asesinar a agentes de ICE: Kristi Noem“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros agentes del orden”, aseguró la secretaria de Seguridad Interior del gobierno de Donald Trump.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estado Unidos, aseguró que cárteles y pandillas ofrecen recompensas por secuestrar y asesinar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
En su cuenta de X, la funcionaria estadunidense escribió este domingo:
“Pandillas, miembros de cárteles y organizaciones terroristas conocidas han puesto recompensas por las cabezas de varios de nuestros agentes del orden. Estos disturbios violentos no se tratan de libertad de expresión. Se trata del estado de derecho contra la anarquía. Ganaremos”.
Noem acompañó esa declaración con un video de parte de la entrevista que tuvo con la cadena Fox News la tarde de este domingo.
En el video asegura que los cárteles y pandillas están organizados y “están reclutando más personas para su equipo con el fin de atacar a oficiales y están planeando en buscarlos y matarlos”.
Gangs, cartel members, and known terrorist organizations have placed bounties on the heads of several of our law enforcement officers.— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 5, 2025
These violent riots are not about free speech. This is the rule of law vs. anarchy.
We will win. pic.twitter.com/QCVHKt0nfy
Kristi Noem detalló que hay oficiales y agentes específicos por quienes se ofrecen recompensas de dos mil dólares por secuestrarlos y de diez mil dólares por matarlos. Incluso, dijo que han publicado sus fotos y las han distribuido entre sus redes criminales.
“Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, aseguró. Luego, informó que ya asignaron protección a dichos agentes y han cambiado algunas de sus operaciones para mantenerlos a salvo.
Pero advirtió: “no se equivoquen, esto no es solo sobre protestar o que no les guste que se haga cumplir la ley. Están diciendo abiertamente, maten a estas personas y les daremos esta cantidad de dinero por hacerlo”.
Desde hace meses, por ordenes del presidente Donald Trump, se han incrementado las redadas del ICE contra migrantes para detenerlos y deportarlos. Varias de esas acciones se han tornado violentas y violatorias de derechos humanos, por lo que han generado protestas.