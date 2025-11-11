FGR valora si atrae el caso del alcalde de Uruapan: García Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque no se descarta ninguna línea de investigación que apunte, incluso, a un crimen político, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo que se tiene hasta el momento sólo se sigue el caso por delincuencia organizada.

Aun con dicha línea, la Fiscalía General de la República no ha atraído el caso; este lunes el funcionario federal tuvo una llamada con el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, para valorar la atracción del caso al ámbito federal.

”Primero ahorita están avanzando todos los peritajes y las primeras declaraciones, bueno, ya no las primeras, las otras declaraciones en la Fiscalía local. Ayer tuve una llamada con el fiscal general de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal en su momento informará si se atrae o no”.

Sin embargo, esa decisión depende de la propia Fiscalía General de la República, “que como sabemos tiene su autonomía, a pesar de la gran coordinación que tenemos, ya será el propio fiscal general de la República quien lo informe”.

Sobre el asesino del alcalde

Luego de que la autoridad de Michoacán informó que el menor que asesinó al alcalde también fue asesinado una vez que fue detenido, García Harfuch dijo que los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar.

Esa declaración del asesinato una vez detenido, dijo, “la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, las los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal”.

Agregó que las investigaciones continúan y están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado “y lo van a informar más adelante”.

Hasta el momento estos efectivos no están detenidos “pero están localizados y están yendo a declarar”, dijo.