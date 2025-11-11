Prevén cambios a la reforma a la Ley de Extorsión; se votará la próxima semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Adán Augusto López, informó que la reforma a la Ley de Extorsión se discutirá hasta la próxima semana en la Cámara alta.

En entrevista en el Senado, Adán Augusto López detalló que la minuta se discutirá en comisiones el próximo lunes, y adelantó que tendrá cambios.

“Acabo precisamente de platicar ahora con la presidenta Laura Itzel, definimos ya una ruta; acabamos de platicar con Javier Corral y con Enrique Inzunza, que son los presidentes de las comisiones, es probable que el martes de la próxima semana estemos votándolo.

“Vamos a trabajar o van a trabajar al interior de comisiones y seguramente habrá reunión de comisiones o el lunes por la tarde o el martes por la mañana, si se da el martes en la mañana, estaríamos votando (en el pleno) hacia la tarde-noche la minuta, estamos proponiendo desde el Senado algunos ajustes, vamos a trabajar en ellos”, detalló.

Adán Augusto López resaltó que entre los cambios que prevén se encuentran las penas y las agravantes.

“Mire, yo creo que la extorsión es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos y que hay que revisar a profundidad, hay que revisar jurisprudencia o criterios de la corte preestablecidos, sobre todo cuando se refiere a las agravantes. Vamos a ver todavía, vamos a revisar”, explicó.