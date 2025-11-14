abuso sexual infantil

El PRI propone la castración química para agresores sexuales

La aplicación de inhibidores del deseo sexual duraría el mismo tiempo que la condena.
viernes, 14 de noviembre de 2025 · 16:54

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PRI, Israel Betanzos Cortes, presentó una iniciativa para contemplar el tratamiento químico de inhibición sexual, también conocido como castración química, como parte de las penas y medidas de seguridad para agresores sexuales sentenciados por delitos graves, especialmente contra niñas, niños y adolescentes. 

El legislador tricolor detalló que este tratamiento consiste en la aplicación de químicos hormonales reversibles y temporales, autorizados por la Secretaría de Salud, que permiten reducir la libido e inhibir el deseo sexual, y que la medida se aplicaría únicamente a personas con sentencia firme por delitos como abuso sexual, violación, pederastia, incesto y turismo sexual. 

“Este tratamiento deberá ser integral: el sentenciado deberá recibir atención médica física y especializada en salud mental, a fin de favorecer su rehabilitación y evitar la reincidencia. La duración del tratamiento será equivalente al tiempo de la pena impuesta”, puntualizó.  

Betanzos Cortes resaltó que el objetivo es reducir los índices de violación y agresiones sexuales en México, ya que resaltó la sociedad merece medidas efectivas de protección, rehabilitación y justicia.  

“Esta no es una medida aislada ni punitiva en exceso; es un esquema preventivo e integral que busca proteger a las víctimas y garantizar la no repetición”, expresó. 

