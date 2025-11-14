El PRI propone la castración química para agresores sexuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado del PRI, Israel Betanzos Cortes, presentó una iniciativa para contemplar el tratamiento químico de inhibición sexual, también conocido como castración química, como parte de las penas y medidas de seguridad para agresores sexuales sentenciados por delitos graves, especialmente contra niñas, niños y adolescentes.

El legislador tricolor detalló que este tratamiento consiste en la aplicación de químicos hormonales reversibles y temporales, autorizados por la Secretaría de Salud, que permiten reducir la libido e inhibir el deseo sexual, y que la medida se aplicaría únicamente a personas con sentencia firme por delitos como abuso sexual, violación, pederastia, incesto y turismo sexual.

“Este tratamiento deberá ser integral: el sentenciado deberá recibir atención médica física y especializada en salud mental, a fin de favorecer su rehabilitación y evitar la reincidencia. La duración del tratamiento será equivalente al tiempo de la pena impuesta”, puntualizó.

Betanzos Cortes resaltó que el objetivo es reducir los índices de violación y agresiones sexuales en México, ya que resaltó la sociedad merece medidas efectivas de protección, rehabilitación y justicia.

“Esta no es una medida aislada ni punitiva en exceso; es un esquema preventivo e integral que busca proteger a las víctimas y garantizar la no repetición”, expresó.