Tribunal de Disciplina suspende a jueza por presuntamente entorpecer extradición de Florian Tudor

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) suspendió, por tiempo indefinido, a una juez de Distrito que, con sus resoluciones, supuestamente entorpeció el proceso de extradición del rumano, Florian Tudor, identificado como líder de la Banda de la Riviera Maya.

De acuerdo con el TDJ, la medida fue emitida luego de que el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas así lo solicitara, por lo que la juez, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, Estado de México, permanecerá suspendida hasta nuevo aviso.

“La medida cautelar se decretó derivada de la investigación iniciada con motivo de la queja presentada por el área jurídica del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social Federal (OADPRS), denunciando conductas en que incurrió la funcionaria judicial presumiblemente constitutivas de faltas administrativas en perjuicio de la correcta administración de justicia, concretamente a través de determinaciones decretadas en juicios de amparo que entorpecían procesos de extradición en forma indebida y que otorgaban beneficios cuestionables a personas sujetas a dicho proceso de extradición”, detalló el TDJ.

El OADPRS, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó al PJF que en un juicio de amparo tramitado por Florian Tudor, la juez concedió una suspensión cuyos efectos debían limitarse sólo respecto de la orden de extradición y en la medida estrictamente necesaria, pero que ella los amplió para “efectos de la propia naturaleza de los actos reclamados”.

“Se puede presumir como irregular que la juzgadora tomara la determinación de establecer el centro de reclusión en que debía permanecer el quejoso, pues con ello interfirió en la operatividad del sistema penitenciario federal, ya que de acuerdo con los artículos 14 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, corresponde esta atribución a las autoridades penitenciarias”, explicó el TDJ.

La orden de suspender a la juez fue aprobada por unanimidad de votos de la Comisión de Disciplina del TDJ durante una sesión privada realizada el jueves 13 de noviembre y permanecerá vigente mientras concluye la investigación y, en su caso, el procedimiento disciplinario que corresponda.

“No se permitirán actos de ningún juzgador, sin importar su nivel o jerarquía, cuando se afecte la impartición de justicia o se vulnere el Estado de Derecho”, advirtió Rufino H. León Tovar, magistrado presidente de la Comisión de Disciplina del TDJ.

Florian Tudor fue detenido el 27 de mayo de 2021 por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).

Es señalado de supuestamente haber sustraído más de mil 200 millones de pesos de cajeros automáticos ubicados en destinos turísticos de la zona de la Riviera Maya, mediante la clonación de tarjetas.

Un juez federal ya otorgó la extradición a Rumania, que busca juzgarlo por delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado.