Landau ofrece “profundizar la cooperación en seguridad” tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo

Christopher Landau publicó una imagen de la ofrenda de Día de Muertos en una oficina del Departamento de Estado. Foto: @DeputySecState

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Activo, como acostumbra, en las redes sociales, el subsecretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Christopher Landau, aprovechó el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, para refrendar que su gobierno está "listo para profundizar la cooperación en seguridad con México para erradicar al crimen organizado de ambos lados de la frontera".

El alto funcionario, quien fue embajador de Estados Unidos en México durante el primer mandato de Trump, envió sus pésames a los familiares y amigos de Manzo, para después insistir en la necesidad de combatir de manera más directa a los grupos criminales, la prioridad de la administración estadunidense en la agenda bilateral con México.

El propio Trump y varios cuadros de su gobierno han indicado su deseo de que el gobierno mexicano permita a Estados Unidos a lanzar operaciones militares en México contra los seis cárteles que el magnate designó como organizaciones terroristas extranjeras; entre ellas destacan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Familia Michoacana y Cárteles Unidos, tres grupos que operan en Michoacán.

El asesinato de Manzo, perpetrado en plena calle del centro histórico de Uruapan y en medio de las festividades por el día de muertos, ha causado una conmoción en la sociedad y desatado una ola de indignación entre los actores políticos de todos los bandos ideológicos, aunque los sectores de la oposición lo han utilizado para denunciar la inseguridad y la incapacidad de los gobiernos de Morena para controlarla.