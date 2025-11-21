Javier Duarte se queda en prisión; jueza le niega la libertad anticipada (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una jueza federal rechazó la petición de libertad anticipada del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, al considerar que no cumple con los requisitos de ley para obtener el beneficio.

Luego de más de una hora de audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera emitió su decisión con la que Duarte deberá concluir los cinco meses restantes de su condena por asociación delictuosa y lavado de dinero.

Ello, al considerar que Duarte no acreditó haber cumplido con un programa de actividades culturales, recreativas, educativas y deportivas para lograr su readaptación social y ante la existencia de un proceso penal abierto en su contra por desaparición forzada.

En sus argumentos, la jueza indicó que no importa la modalidad por la que Duarte está vinculado a proceso de desaparición forzada, que fue por obstaculizar una investigación, pues este delito merece prisión preventiva oficiosa, lo que impide darle el beneficio de libertad anticipada.

“Tomando una decisión libre y lógica se puede verificar que cada una de las exigencias de la Ley Nacional de Ejecución Penal se encuentran colmadas”, indicó.

Sin embargo, “la defensa no aportó medio de prueba que acredite que todas y cada una de las actividades deportivas, culturales y educativas se cumplieron, no se contó con medio de prueba alguna”.

Añadió que, en el caso de desaparición forzada, aunque la defensa de Duarte consiguió una resolución que cancela el proceso, la misma está impugnada por la Fiscalía de Veracruz.

“No colma este requisito, pues el sobreseimiento no se encuentra firme debido a que la Fiscalía hizo una apelación”, apuntó.

Al finalizar la audiencia, Pablo Campuzano, abogado de Javier Duarte, insistió en que este caso por desaparición forzada ya fue cancelado porque uno de los testigos fue torturado, por lo que anunció que apelará la resolución de la jueza Zamorano.