Ernestina Godoy asume la Fiscalía interina; la designa Gertz antes de renunciar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy será la nueva encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) designada directamente por Alejandro Gertz Manero antes de renunciar al organismo.

Proceso tuvo acceso a un documento emitido este mismo jueves por el propio Gertz Manero en el que designa, de último minuto, a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR.

De esta manera, con su renuncia y conforme a la Ley Orgánica de la Fiscalía, el relevo temporal de Gertz Manero recaerá directamente en Godoy Ramos, funcionaria cercana a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Godoy tomará de manera inmediata y previo a que el Senado concluya el proceso de designación definitivo, el control de todos los casos que conoce la FGR.

Esto no impide al Senado contemplarla en la lista de 10 personas que debe enviar a la presidenta Sheinbaum para que ésta, a su vez, realice la terna de la cual los legisladores elegirán al próximo titular de la FGR.