Identifican a “El Cuate” como el asesino del alcalde de Uruapan; se le vincula con el CJNG

Retrato hablado (der:) del asesino del alcalde. Foto: Facebook Carlos Manzo Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich. (apro).- Osvaldo Gutiérrez Velázquez, originario del municipio de Apatzingán y presuntamente familiar de un sicario de nombre Omar Farías Chávez apodado “El Prángana” o “El Fénix”, operador del Cártel Jalisco Nueva Generación, fue identificado como quien asesinó al alcalde de Uruapan Carlos Manzo.

A Osvaldo Gutiérrez Velázquez se le conocía por su sobrenombre, “El Cuate”.

La identidad del joven que hizo los disparos que privaron de la vida al edil independiente fue revelada por fuentes oficiales de seguridad que lo confirmaron a Proceso.

La información proporcionada refiere que Omar Farías Chávez opera en Apatzingán para el CJNG y es identificado como extorsionador, además de que es aliado de un grupo delictivo identificado en Apatzingán como las 3 R, que corresponde a los nombres de tres hermanos que se llaman Roldán (R3), Ramón (R1) y Rafael (R2) Álvarez Ayala.

Roldán Álvarez Ayala fue presidente municipal de Apatzingán por el PRD y en el 2007 fue aprendido con otros funcionarios de gobierno en el llamado “Michoacanazo”, posteriormente fue liberado.

Roldán fue funcionario estatal en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy. El año pasado buscó ser candidato a diputado por Morena y salió en la tómbola de aspirantes plurinominales del partido, pero quedó fuera de las listas finales.

A principios de septiembre del 2012, Rafael y Ramón Álvarez Ayala fueron capturados por fuerzas de seguridad, acusados de operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ramón fue señalado como un hombre de confianza de Nemesio Oseguera, “El Mencho” y autor de bloqueos e incendios de vehículos en carreteras.